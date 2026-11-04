Hà Nội chuẩn hóa chuỗi cung ứng thực phẩm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiểm soát nguồn thịt gia súc, gia cầm đến tận cơ sở chăn nuôi; công khai thông tin có thể kiểm chứng để người tiêu dùng lựa chọn. Các chuỗi đáp ứng yêu cầu cần được kết nối ngay với hệ thống. Những đơn vị chưa hoàn thiện phải được hướng dẫn chuẩn hóa quy trình, kiểm tra, đánh giá trước khi công bố. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện quy trình chuyên môn, liên thông dữ liệu từ chăn nuôi, giết mổ đến phân phối, tiêu thụ; lựa chọn ít nhất hai mô hình mẫu để triển khai, nhân rộng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu chuẩn hóa danh mục thực phẩm, bảo đảm dữ liệu dinh dưỡng chính xác. Ảnh: Thu Hà

Đối với bữa ăn học đường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu rõ trách nhiệm từng khâu; kiểm tra sâu nhà cung cấp có tỷ lệ đơn hàng thấp, dữ liệu thiếu, làm rõ nguyên nhân và yêu cầu khắc phục, đồng thời, chuẩn hóa danh mục thực phẩm, bảo đảm dữ liệu dinh dưỡng chính xác.

Sau một tháng, các đơn vị đánh giá lại kết quả; phấn đấu hết tháng 12 năm 2026 cơ bản hoàn thành chuẩn hóa các chuỗi tham gia.