Hà Nội chuẩn hóa chuỗi cung ứng, kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thống nhất, liên thông

Chiều 4/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan về tình hình triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn Thủ đô (HanoiTrace). Hội nghị có sự tham dự của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương cùng các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc như Zamtech - GoTrace, VNCheck và iCheck.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 2/11/2026 của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo phương án đề xuất, hệ thống dùng chung của thành phố sẽ tập trung kiểm soát chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, trọng tâm là thịt lợn, từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ. Quy mô thí điểm dự kiến gồm ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 20 điểm bán, 5 bếp ăn tập thể tại 3-5 xã, phường. Hệ thống hướng tới hình thành dữ liệu truy xuất thống nhất, liên thông, có khả năng kiểm chứng; hỗ trợ giám sát, cảnh báo rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi phát sinh sự cố.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp liên ngành khảo sát thực tế tại xã Trần Phú, trực tiếp làm việc với UBND xã và một cơ sở giết mổ; thu thập phiếu giao nhận, hồ sơ thực tế, rà soát quy trình vận hành, dữ liệu và các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Kết quả khảo sát là cơ sở xây dựng quy trình mẫu và phương án triển khai đồng bộ.

Về quy trình nghiệp vụ, hệ thống được thiết kế theo chuỗi truy xuất từ trang trại đến bàn ăn, gồm các khâu đăng ký, định danh cơ sở chăn nuôi; quản lý quá trình nuôi; xuất chuồng, vận chuyển; tiếp nhận và kiểm tra tại cơ sở giết mổ; kiểm soát giết mổ, tạo lô thịt; pha lóc, đóng gói, bảo quản; phân phối, tiếp nhận tại điểm bán; sơ chế, chế biến, bếp ăn và tiêu dùng. Các bước giao nhận phải được ghi nhận, xác nhận trên hệ thống, bảo đảm liên kết dữ liệu giữa lô hàng đầu vào và đầu ra.

Trong đó, khâu giết mổ được xác định là mắt xích trọng tâm, bởi đây là điểm chuyển đổi từ động vật sống thành sản phẩm thịt và liên kết nguồn cung đầu vào với các lô hàng đầu ra. Theo báo cáo, qua trao đổi với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố hiện có khoảng 73 cơ sở giết mổ tập trung. Việc kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc, kiểm dịch, kiểm soát quá trình giết mổ và hình thành mã lô thịt có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng truy xuất ngược về trang trại và truy xuất xuôi đến các điểm phân phối, tiêu thụ.

Về kiến trúc công nghệ, Sở đề xuất hệ thống gồm nền tảng lõi dùng chung của Thành phố, các giải pháp nghiệp vụ truy xuất của doanh nghiệp và lớp người dùng, cơ sở cung cấp dữ liệu, tra cứu. Nền tảng lõi thực hiện quản lý định danh, liên kết mã lô, tích hợp dữ liệu qua API, điều phối, giám sát, cảnh báo và truy xuất; đồng thời kết nối Kho dữ liệu dùng chung, iHanoi và các hệ thống hiện có. Hệ thống hướng tới tận dụng các giải pháp nghiệp vụ của doanh nghiệp, bảo đảm khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu và không phụ thuộc vào một nhà cung cấp.

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, kết nối các chuỗi cung ứng chuẩn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đánh giá, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành và đơn vị tư vấn đã tích cực, khẩn trương xây dựng phương án, triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch của UBND thành phố. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả kiểm soát, cách tiếp cận trong thời gian tới cần có sự điều chỉnh theo hướng tập trung, thực chất hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, thay vì dàn trải tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến từng hộ dân đơn lẻ trong khi lực lượng kiểm soát còn hạn chế, thành phố cần tập trung xây dựng, công bố các tiêu chuẩn và mô hình chuẩn để định hướng thị trường, dẫn dắt hoạt động sản xuất. Đây là hướng tiếp cận nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai đến cùng, tránh tình trạng hình thức, chạy theo thành tích.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu kết luận buổi làm việc

Về hoàn thiện quy trình kỹ thuật và hệ thống công nghệ, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ quy trình kỹ thuật chuyên môn. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn thiện toàn bộ quy trình điện tử và hệ thống nền tảng công nghệ dùng chung của thành phố.

Đối với việc kết nối, công bố các chuỗi cung ứng đã chuẩn, Sở Công Thương được giao chủ trì rà soát danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đã có hệ thống chuỗi cung ứng chuẩn, hoạt động độc lập và hiệu quả. Trên cơ sở đó, tổ chức trao đổi, thống nhất với các đơn vị về phương thức kết nối kỹ thuật và các quyền lợi đi kèm.

Các hệ thống này sẽ được kết nối vào nền tảng Hà Nội Check, qua đó công khai, công nhận các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đến tận nguồn gốc nuôi trồng, tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn. Đồng thời, việc này góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh minh bạch và chuẩn bị bước đệm cho lộ trình yêu cầu bắt buộc vào năm sau.

Cùng với hoàn thiện quy trình và kết nối các chuỗi cung ứng, thành phố sẽ tập trung xây dựng các mô hình làm điểm. Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, đầu mối là Giám đốc Sở Cù Ngọc Trang, lựa chọn ít nhất 2 mô hình để tập trung thiết lập lại toàn bộ hệ thống quy trình quản lý khép kín từ gốc đến thị trường.

"Việc triển khai các mô hình điểm phải bảo đảm kiểm soát đến tận cùng, gắn chặt chẽ với việc phục vụ bữa ăn học đường tại các trường học theo đúng chỉ đạo của Sở Y tế. Qua đó, hình thành những mô hình chuẩn để lan tỏa, dẫn dắt việc triển khai các mô hình khác trên địa bàn thành phố", Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Đối với các đơn vị tư vấn kỹ thuật, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hệ thống kỹ thuật được kết nối liên thông, đồng bộ trên toàn địa bàn. Mục tiêu là hình thành một hệ thống thống nhất chung, tránh tình trạng chia cắt, cục bộ.

Về tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, Ban Chỉ đạo sẽ họp lại vào ngày 4/12/2026, đúng một tháng sau cuộc họp, để đánh giá kết quả triển khai trong tháng, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm. Các cơ quan truyền thông, báo chí được yêu cầu phối hợp chặt chẽ theo từng giai đoạn, thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng nhằm thay đổi nhận thức và hành động của các chủ thể liên quan trong suốt quá trình triển khai.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết đây là chương trình được triển khai theo chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với sức khỏe Nhân dân. Vì vậy, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần đề cao trách nhiệm, tập trung cao độ, đồng hành và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đã trao đổi về phương án phối hợp triển khai HanoiTrace, trong đó tập trung vào việc rà soát, lựa chọn các chuỗi cung ứng đủ điều kiện tham gia thí điểm; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống hiện có và bảo đảm khả năng liên thông giữa các giải pháp công nghệ. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng xuyên suốt từ cơ sở sản xuất, giết mổ đến phân phối, tiêu thụ; đồng thời chú trọng kết nối với các bếp ăn trường học, từng bước hình thành mô hình quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm đồng bộ, có khả năng nhân rộng.