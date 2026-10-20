Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui 6 làn xe tại nút giao thường xuyên ùn tắc

Khu vực nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì, kết nối với đường Phạm Hùng và Vành đai 3 trên cao, đang được giải phóng mặt bằng, di dời cây xanh và rà soát hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị thi công hầm chui có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 20/10, nhiều cây xanh trên vỉa hè và dọc dải phân cách giữa tuyến Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, đoạn tiếp giáp đường Phạm Hùng, đã được di dời khỏi khu vực dự án.

Trên tuyến đường này, hiện đang có công nhân và máy xúc của đơn vị cây xanh thực hiện di dời cây.

Một số cây còn lại đang được đơn vị chuyên môn đào gốc, đánh chuyển đến vị trí khác.

Công tác xử lý cây xanh được triển khai trong phạm vi phục vụ thi công công trình, nhằm bảo đảm mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt.

Một công nhân thuộc đơn vị thi công cho biết, hiện các đơn vị liên quan vẫn đang thực hiện việc thu dọn, di dời cây xanh, bốt điện và trụ điện trong khu vực.

Sau khi những hạng mục này được di chuyển, đơn vị thi công mới có thể triển khai thi công dự án.

Việc di dời cây xanh và điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật là những công việc cần thiết trước khi xây dựng công trình giao thông ngầm tại nút giao. Quá trình này cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì nằm gần nhiều tòa nhà văn phòng, khu đô thị và các tuyến đường huyết mạch của khu vực phía Tây Hà Nội. Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào khung giờ đi làm và tan tầm.

Ghi nhận vào khoảng 17h ngày 20/10, dòng phương tiện di chuyển theo hướng từ Dương Đình Nghệ ra Phạm Hùng đông đúc, ùn ứ kéo dài trên một đoạn đường. Ô tô và xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm, khiến việc đi lại qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc dòng phương tiện phía dưới ùn ứ, một số người điều khiển xe máy đã đi lên vỉa hè để tìm cách vượt qua đoạn tắc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.

Theo phương án được phê duyệt, dự án hầm chui tại nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 655m. Trong đó, phần hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m; các đoạn còn lại gồm tường chắn và gờ chắn bánh theo thiết kế.

Khi hoàn thành, hầm chui sẽ tạo hướng lưu thông riêng cho dòng phương tiện theo trục Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, góp phần giảm xung đột giữa các luồng xe tại nút giao, cải thiện khả năng lưu thông trên trục đường hướng tâm và các tuyến kết nối lân cận.