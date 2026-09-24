Hà Nội chuẩn bị tổ chức Chương trình 'Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội' năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái; huy động các nguồn lực chăm lo người nghèo, đồng thời tạo điều kiện để người được hỗ trợ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Để chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026 thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị tập trung vào các nội dung trọng tâm.

Trước hết, đẩy mạnh vận động, huy động và kết nối các nguồn lực xã hội; chú trọng sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nguồn lực huy động cần được chuyển thành những hỗ trợ cụ thể, thiết thực về nhà ở, sinh kế, học nghề, việc làm, học tập, khám chữa bệnh và các nhu cầu thiết yếu; bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp.

Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Hoàng Thu Hồng trình bày kế hoạch tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026. Ảnh: Lê Dung

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, lựa chọn những câu chuyện, mô hình, kết quả hỗ trợ tiêu biểu để tạo điểm nhấn và sức lan tỏa, nhất là trong chương trình truyền hình trực tiếp trên Kênh H1 (Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội).

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp đồng bộ, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và tiến độ, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chương trình được chuẩn bị chu đáo, thiết thực và hiệu quả.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái; huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các hoạt động cần góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo điều kiện để người được hỗ trợ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên.

Đại diện các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan, đóng góp ý kiến vào kế hoạch. Ảnh: Lê Dung

Theo kế hoạch, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17-10 đến 18-11-2026. Việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện trong cả năm.

Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm phát động Tháng cao điểm; tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, đăng ký thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Chương trình cũng nhằm biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về dự thảo kế hoạch, tiến độ thực hiện và trách nhiệm phối hợp; công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; rà soát, lựa chọn đối tượng hỗ trợ; thông tin, tuyên truyền; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu; cùng các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật, y tế, an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy phục vụ chương trình…

Theo kế hoạch, Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra ngày 14-10-2026.