Hà Nội chuẩn bị TECHFEST Việt Nam 2026

Hà Nội phối hợp tổ chức TECHFEST Việt Nam 2026 từ ngày 11 đến 13/12, dự kiến thu hút 50.000-60.000 lượt người. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND về phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026 (TECHFEST Việt Nam 2026). Sự kiện là không gian kết nối chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, chú trọng hợp tác và ứng dụng công nghệ.

Theo kế hoạch, TECHFEST Việt Nam 2026 được tổ chức trong không gian mở, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó, nhu cầu thực tế được kết nối với giải pháp sáng tạo, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Dự kiến, sự kiện thu hút khoảng 50.000-60.000 lượt người, với khoảng 400 gian hàng triển lãm, trình diễn và trải nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo. Hà Nội đảm nhiệm thi công tối đa 250 gian hàng trong tổng số tối đa 400 gian hàng, hỗ trợ các chủ thể thuộc phạm vi Thành phố tham gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND Thành phố chủ trì tổ chức. Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tham mưu triển khai, cùng các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đối tác quốc tế.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu chuyển trọng tâm từ quy mô, số lượng hoạt động sang những kết quả cụ thể, có thể theo dõi. Hiệu quả sự kiện được đặt trong các hoạt động kết nối, hợp tác, đầu tư, thử nghiệm, thương mại hóa, mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh nghiệp và đóng góp kinh tế - xã hội.

Triển lãm, trình diễn và trải nghiệm phải gắn với những sản phẩm, công nghệ, giải pháp có khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Những kết nối hình thành tại sự kiện cần được theo dõi, hỗ trợ sau khi chương trình kết thúc, không dừng ở giới thiệu ban đầu.

Trước ngày khai mạc, Thành phố phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện phương án tổ chức chi tiết; chuẩn bị kết nối đầu tư, cung cầu công nghệ, hội nghị và hội thảo chuyên đề. Hoạt động họp báo, truyền thông, mời và đón tiếp chuyên gia, diễn giả, đối tác trong nước và quốc tế được triển khai đồng bộ theo kế hoạch.

Ngày 11/12, các hội nghị, hội thảo chuyên đề diễn ra từ 8h30 đến 17h00. Lễ khai mạc triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo dự kiến tổ chức từ 19h00 đến 20h00. Ngay sau đó, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia diễn ra từ 20h00 đến 22h00.

Ngày 12/12, Diễn đàn chính sách quốc gia, hợp tác quốc tế về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức từ 8h30 đến 12h00; hội nghị, hội thảo tiếp tục từ 14h00 đến 17h00. Lễ khai mạc TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào buổi tối, từ 19h00 đến 22h00.

Ngày 13/12, chương trình tiếp tục với các hội nghị, hội thảo chuyên đề từ 8h30 đến 12h00. Lễ bế mạc TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến được tổ chức từ 14h00 đến 17h00, khép lại ba ngày hội.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các gian hàng được vận hành theo thiết kế tổng thể đã phê duyệt. Hoạt động truyền thông, cổ động trực quan, kết nối đầu tư, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp, trải nghiệm công nghệ và trao giải cuộc thi diễn ra cùng các chương trình bên lề.

Sau TECHFEST, Thành phố sẽ truyền thông kết quả, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện; theo dõi, hỗ trợ hoạt động hợp tác, đầu tư, thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ hình thành từ sự kiện. Qua đó, Hà Nội kỳ vọng đưa chính sách và nguồn lực mới vào thực tiễn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khẳng định vai trò trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.