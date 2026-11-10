Hà Nội chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ Tết Đinh Mùi 2027
Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Các doanh nghiệp dự kiến tăng dự trữ hàng thiết yếu từ 10-20% so với tháng thông thường. Thành phố Hà Nội duy trì gần 16.000 điểm bán bình ổn, tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng khan hàng và tăng giá bất hợp lý dịp cuối năm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-chuan-bi-nguon-hang-doi-dao-phuc-vu-tet-dinh-mui-2027-1765262.html