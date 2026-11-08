Hà Nội chuẩn bị mở rộng 7 tuyến đường, nhiều đoạn được tăng thêm 3,5-7m mặt đường

Ngày 7/11, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông tại một số tuyến đường và nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, 7 tuyến đường nằm trong diện điều chỉnh gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến.

Các hạng mục tập trung vào việc thu hẹp vỉa hè tại những vị trí phù hợp, điều chỉnh dải phân cách giữa và mở rộng diện tích dành cho phương tiện lưu thông.

Một số đoạn trên đường Lê Văn Lương sẽ được xén vỉa hè, mở rộng đường (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong số này, đường Tố Hữu là tuyến có phạm vi cải tạo dài nhất. Cụ thể, đoạn từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao Vạn Phúc, dài hơn 3,1km, sẽ được mở rộng mặt đường ở cả hai bên với chiều rộng tăng thêm khoảng 1-3,5m.

Một số nút giao trên tuyến cũng được điều chỉnh hình học, mở rộng các nhánh rẽ nhằm giảm áp lực phương tiện khi lưu thông qua giao lộ.

Tại đường Khuất Duy Tiến, phương án cải tạo tập trung vào khu vực dưới gầm cầu cạn Vành đai 3.

Dải phân cách giữa sẽ được điều chỉnh để bổ sung không gian cho các làn xe chạy. Theo thiết kế, mỗi bên đường có thể được mở rộng khoảng 4-7m, trên chiều dài khoảng 1,4km.

Đối với đường Lê Văn Lương, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến đường Hoàng Minh Giám, dài khoảng 1,3km, sẽ được mở rộng ở cả hai phía.

Phần mặt đường tăng thêm từ 1-3m mỗi bên, đồng thời dải phân cách tại khu vực đầu cầu vượt Láng Hạ cũng được điều chỉnh để cải thiện khả năng lưu thông.

Một số tuyến phố khác cũng nằm trong kế hoạch chỉnh trang.

Tại Hoàng Đạo Thúy, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến phố Nhân Hòa dài hơn 1km sẽ được mở rộng mặt đường trung bình khoảng 3,5m ở hai bên.

Trên phố Hoàng Minh Giám, phạm vi thi công dài khoảng 345m, bắt đầu từ khu vực trước tòa nhà N2B thuộc khu đô thị Trung Hòa đến nút giao Hoàng Ngân. Tùy từng phía, mặt đường được mở rộng từ 1-4m.

Riêng đường Láng Hạ sẽ triển khai xén vỉa hè tại hai đoạn với tổng chiều dài hơn 1km. Đoạn thứ nhất kéo dài khoảng 720m, từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết khu vực công viên Indira Gandhi, giáp tòa nhà Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Đoạn còn lại dài khoảng 330m, từ phố Hoàng Ngọc Phách đến phố Vũ Ngọc Phan. Chiều rộng mặt đường được bổ sung lần lượt khoảng 3,5m và 3,5-4,5m.

Tại đường Giảng Võ, các vị trí được ưu tiên xử lý là nút giao với khu vực Cát Linh - Giang Văn Minh - Hào Nam, gần ga đường sắt đô thị Cát Linh và nút giao phố Núi Trúc.

Việc xén hè, mở rộng các nhánh rẽ được thực hiện nhằm tạo thêm không gian cho phương tiện chuyển hướng, hạn chế tình trạng ùn ứ tại các điểm giao cắt.

Bên cạnh việc mở rộng lòng đường, phương án di chuyển và bố trí lại hệ thống cây xanh cũng được tính toán.

Những cây phù hợp sẽ được đánh chuyển về vườn ươm, sau đó trồng lại tại phần vỉa hè được xây dựng mới. Thành phố dự kiến bổ sung một số loại cây bóng mát như giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ và sao đen.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, các hạng mục sẽ được chia thành từng phân đoạn dài khoảng 200-300m, hoàn thành từng khu vực trước khi chuyển sang vị trí tiếp theo.

Thời gian thi công chủ yếu diễn ra từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công sử dụng cọc tiêu, dây phản quang để phân luồng và rào chắn tạm thời tại khu vực sát vỉa hè.

Những vị trí có điều kiện thi công bằng hàng rào tôn cố định có thể được triển khai liên tục.

Việc điều chỉnh hạ tầng lần này được đặt ra trong bối cảnh trục Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu, dài hơn 8,5km, thường xuyên chịu áp lực lớn về lưu lượng phương tiện.

Đây là tuyến hướng tâm quan trọng, đồng thời có tuyến xe buýt nhanh BRT hoạt động.

Theo kết quả khảo sát, lưu lượng phương tiện tại một số nút giao và khu vực đầu cuối trên tuyến BRT Cát Linh - Yên Nghĩa đã vượt từ 1,7-4 lần so với năng lực thiết kế. Tình trạng ùn tắc diễn ra rõ rệt vào giờ cao điểm, với lượng phương tiện tập trung đông theo hướng Yên Nghĩa - Cát Linh vào buổi sáng và chiều ngược lại vào cuối ngày.

Trước đó, Hà Nội từng triển khai nhiều dự án xén vỉa hè, thu hẹp dải phân cách để tăng diện tích mặt đường tại các tuyến như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh và Liễu Giai - Kim Mã.