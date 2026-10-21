Hà Nội: Chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án hầm chui hơn 900 tỷ đồng

Những ngày qua nhiều cây xanh tại đầu đường Mễ Trì và cuối đường Dương Đình Nghệ Tp.Hà Nội đang được cắt tỉa nhằm di dời để thực hiện xây dựng hầm chui xuyên qua tuyến vành đai 3 trên cao.

Nút giao giữa đường Dương Đình Nghệ và Mễ Trì là một trong những nút giao với mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn.

Chính vì thế vị trí này thường xảy ra xung đột giao thông khi các phương tiện di chuyển qua đây.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực đầu đường Mễ Trì, nhiều cây xanh đang được cắt tỉa cành, chủ yếu là giống cây phượng và bằng lăng.

Trong khi đó một số cây lại được đốn hạ cả thân chỉ còn trơ lại gốc.

Phía cuối đường Dương Đình Nghệ một số vị trí vỉa hè cũng đang được "cắt xén" tạo mặt bằng. Vị trí dải phân cách tuyến đường này cũng đang được dọn dẹp nhanh chóng. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Hà Nội xác nhận dự án hầm chui đang bắt đầu được đơn vị này triển khai.

Theo phê duyệt của Hà Nội công trình hầm chui Mễ Trì - Dương Đình Nghệ dài khoảng 655m với quy mô 6 làn xe. Khi đi vào sử dụng công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm xung đột giao thông tại nút giao trọng điểm này.

Đây là công trình giao thông cấp II, thuộc dự án nhóm B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Hà Nội làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 960 tỷ đồng.