Hà Nội chuẩn bị hạ tầng, sinh kế cho người dân tái định cư

Hoàn thiện hạ tầng, bổ sung trường học, dịch vụ

Bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ là yêu cầu xuyên suốt của Hà Nội trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, chỉnh trang và tái thiết đô thị. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã nhiều lần nhấn mạnh việc chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư phải đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng; các khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Thực hiện chủ trương bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, nhiều xã, phường Hà Nội đang hoàn thiện hạ tầng, bổ sung trường học, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân tái định cư (Ảnh: Tiến Hào).

Thực hiện chủ trương này, nhiều xã, phường đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư phục vụ dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo; đồng thời đầu tư trường học, phát triển thương mại, dịch vụ và chuẩn bị các điều kiện sinh kế cho người dân chuyển đến.

Tại phường Hồng Hà, trao đổi với Báo Xây dựng, ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường cho biết, đối với các dự án cầu, việc bố trí tái định cư cơ bản đã được thực hiện. Riêng Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, hiện chưa có số liệu cụ thể về số hộ phải di dời do mới đang ở bước điều chỉnh quy hoạch phân khu.

Theo ông Thắng, hơn 500 hộ thuộc diện bố trí tái định cư tại Thư Lâm đến nay cơ bản đã được giao đất. Tuy nhiên, không phải tất cả các hộ nhận đất đều chuyển đến ở ngay. Một số gia đình lựa chọn thuê hoặc ở nhờ tại khu vực khác để phù hợp với công việc, học hành.

"Về hạ tầng kỹ thuật, không thể nói khu vực tái định cư không bảo đảm điều kiện sinh sống. Vấn đề hiện nay chủ yếu là khoảng cách địa lý so với nơi ở cũ. Đây là khó khăn thực tế", ông Thắng nói và cho hay, phường Hồng Hà và xã Thư Lâm đã tổ chức đối thoại, thống nhất cơ chế phối hợp để hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều khi thực hiện thủ tục sau di chuyển.

Tại địa bàn tiếp nhận, ông Lại Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND xã Thư Lâm cho biết, để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, địa phương đã chuyển đổi 7 khu đất trước đây dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất sang phục vụ tái định cư.

Do được quy hoạch ban đầu để đấu giá, một số hạng mục hạ tầng tại các khu đất này chưa phù hợp với phương án chia lô tái định cư. Trước đây, các lô đất có diện tích khoảng 120-150m², mặt tiền rộng 6-7m. Khi điều chỉnh để bố trí tái định cư, diện tích chủ yếu còn khoảng 80m², mặt tiền 4,5-5m, dẫn đến tình trạng một số tủ điện, cây xanh nằm trước cửa nhà.

Để khắc phục, xã đã bố trí hơn 20 tỷ đồng từ ngân sách địa phương nhằm di dời tủ điện, cây xanh, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối điện, nước đến từng thửa đất. Đồng thời, địa phương thành lập tổ công tác hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng và giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Theo ông Lại Mạnh Cường, ngay sau khi có chủ trương tiếp nhận người dân tái định cư từ các dự án cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, xã đã triển khai đầu tư hai trường học, gồm một trường tiểu học gần khu tái định cư và một trường mầm non. Cả hai công trình được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Việc bổ sung trường học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em các hộ tái định cư, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển dân cư trên địa bàn trong thời gian tới.

Cùng với hệ thống giáo dục, địa phương đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã Vân Hà cũ và đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công. Đây là một trong những giải pháp bổ sung hạ tầng thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, xã đang thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chợ nguyên liệu gỗ và các cụm công nghiệp tập trung nhằm tạo thêm không gian sản xuất, kinh doanh và việc làm.

Ông Cường cho biết, khu vực hiện có khoảng 2-3 cụm công nghiệp, mỗi cụm rộng hàng chục héc-ta. Hạ tầng tại các cụm công nghiệp này đã được nhà đầu tư hoàn thiện và đang trong quá trình thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh đi vào hoạt động, nhu cầu lao động, thương mại và dịch vụ sẽ gia tăng, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương cũng như các hộ chuyển đến tái định cư.

Bên cạnh đó, xã Thư Lâm đang thực hiện giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Đông Anh, quy mô khoảng 300ha, định hướng phát triển công nghiệp sạch và logistics. Đây cũng là một trong những khu vực được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế, việc làm và dịch vụ trên địa bàn.

Phát triển khu đô thị đa mục tiêu, đồng bộ hạ tầng kết nối

Về định hướng lâu dài, ông Lại Mạnh Cường cho biết, trên địa bàn Thư Lâm đang triển khai định hướng phát triển khu đô thị đa mục tiêu với quy mô một khu vực khoảng 374ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 100.000 người.

Khu đô thị được định hướng kết hợp nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cùng hệ thống trường học, công trình công cộng, thương mại và dịch vụ, tạo lập không gian sống đồng bộ cho người dân.

Hà Nội đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt là những cây cầu vượt sông Hồng, tăng cường kết nối giữa các khu tái định cư với khu vực nội đô. Ảnh: Tiến Hào.

Theo thông tin về dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, tổng quy mô dự án khoảng 700ha. Dự án được triển khai nhằm bổ sung quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư, đồng thời phát triển hạ tầng đô thị và các tiện ích xã hội.

Liền kề khu vực này là khu đô thị Liên Hà, với quy mô khoảng 474ha, dân số dự kiến 85.000 người theo thông tin ông Cường cung cấp. Việc hình thành các khu đô thị mới cùng các khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ sẽ làm gia tăng nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Đối với giao thông, xã Thư Lâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, phục vụ mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Tại cuộc họp về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư ngày 20/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị quỹ nhà tái định cư, bảo đảm đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn chất lượng nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Địa phương cũng đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, với khối lượng thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 99% theo thông tin lãnh đạo xã cung cấp.

Ngoài ra, xã phối hợp triển khai các công việc liên quan đến những tuyến đường sắt đi qua địa bàn, trong đó có tuyến đường sắt kết nối Lào Cai và tuyến đường sắt đô thị số 1. Trước mắt, địa phương tập trung bàn giao mặt bằng khu vực ga S22 để phục vụ triển khai xây dựng nhà ga.

Theo ông Cường, khi các dự án giao thông từng bước hoàn thành, khả năng kết nối giữa Thư Lâm với khu vực nội đô và các địa bàn lân cận sẽ được cải thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại, học tập và làm việc của người dân.