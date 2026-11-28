Theo các quyết định của UBND xã Đa Phúc và thông báo của đơn tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, đợt này sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với 43 thửa đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài với tổng diện tích 4.140,2 m², diện tích từng thửa từ 71,5 m² đến 198,0 m². Các thửa đất này nằm trong Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Kép, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Phối cảnh 3D tại vị trí khu đất đấu giá

​Đợt đấu giá chia tài sản thành ba nhóm để tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo từng nhóm theo phương thức trả giá lên. Nhóm I gồm 6 thửa đất liền kề (A1, A4, A5, A6, F5, F6) có giá trị theo giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng/thửa; Nhóm II gồm 34 thửa đất liền kề (A2, A3, các lô dãy B, C, D, E và F1–F4) có giá trị theo giá khởi điểm trên 1 tỷ đồng/thửa; Nhóm III gồm 3 thửa đất biệt thự (BT1, BT2, BT3). Mức giá khởi điểm áp dụng chung cho nhóm I,II là 11.175.000 đồng/m², nhóm III là 9.685.000 đồng/m². Bước giá tối thiểu là 8.000.000 đồng/m².

​Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và nộp tiền đặt trước diễn ra từ 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 2/12/2026; thời gian xem thực địa từ ngày 30/11/2026 đến ngày 2/12/2026. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức lúc 14 giờ 00 phút ngày 5/12/2026 tại Hội trường UBND xã Đa Phúc (người tham gia có mặt làm thủ tục từ 13 giờ 30 phút). Người tham gia nộp tiền mua hồ sơ (100.000 đồng/hồ sơ với Nhóm I; 200.000 đồng/hồ sơ với Nhóm II và Nhóm III) và tiền đặt trước (300 triệu đồng/thửa liền kề; 500 triệu đồng/thửa biệt thự) đúng hạn theo quy định.

Hạ tầng kỹ thuật tại vị trí 43 thửa đất đấu giá

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch chung xã Đa Phúc đến năm 2045, tầm nhìn 2065, xã Đa Phúc được định vị là cửa ngõ phía Bắc chiến lược, kết nối trực tiếp Thủ đô với sân bay quốc tế Nội Bài và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Nơi đây đang vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới sôi động, dự kiến đón quy mô dân số tăng mạnh lên gần 200 nghìn người vào năm 2045, với loạt động lực phát triển tầm cỡ.

Việc triển khai đấu giá trên cơ sở pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và quy hoạch dài hạn giúp khu Đồng Kép vừa đáp ứng nhu cầu an cư thực tế, vừa mở ra cơ hội đầu tư gắn với quá trình phát triển hạ tầng và không gian đô thị – nông thôn mới của xã Đa Phúc.