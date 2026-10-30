Hà Nội: Chuẩn bị đấu giá 40 thửa đất ở tại trung tâm khu nhà ở xã hội Bình Minh

Sự kiện đấu giá đợt này nằm trong kế hoạch triển khai đấu giá toàn bộ 122 thửa đất tại khu vực Đồng Sau với tổng diện tích 19.295,6 m² đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và san nền.

Toàn bộ 40 thửa đất đưa ra đấu giá trong Đợt 01 (gồm các lô từ NO8-01 đến NO8-08, NO9-01 đến NO9-07, NO10-1 đến NO10-11, NO11-1 đến NO11-7 và NO12-1 đến NO12-7). Diện tích của các thửa từ 56,9 đến 107,6 m². Tổng diện tích 3.303,8 m², mục đích sử dụng là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

Bản vẽ mô phỏng 3D khu nhà ở xã hội Bình Minh. Ảnh: UBND xã Bình Minh

Theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số 2631/QĐ-UBND của UBND xã Bình Minh, mức giá khởi điểm áp dụng thống nhất cho tất cả các thửa đất là 22.289.000 đồng/m². Tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá khởi điểm của 40 thửa đất này đạt trên 73,6 tỷ đồng.

Tiền đặt cọc (tiền đặt trước) cho từng thửa đất dao động từ 634.000.000 đồng đến 1.199.000.000 đồng/thửa đất tùy thuộc vào diện tích của từng thửa. Mức tiền đặt cọc tương đương khoảng 50% giá khởi điểm của mỗi thửa đất.

Cuộc đấu giá sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá qua 02 vòng đấu giá cho từng thửa đất theo phương thức trả giá lên. Mức bước giá áp dụng tại vòng đấu giá thứ nhất là 40.000.000 đồng/m² và bước giá tại vòng đấu giá thứ hai là 100.000 đồng/m². Khách hàng tham gia đăng ký mua hồ sơ với giá 200.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 xây dựng nhà ở xã hội Bình Minh. Ảnh: UBND xã Bình Minh

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 30/10/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2026. Người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Bình Minh (Số 1, đường Bờ Sông, thôn Mùi, xã Bình Minh) hoặc Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam (Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Lợi, TP. Hà Nội), cũng như gửi qua đường bưu chính.

Thời hạn nộp tiền đặt cọc bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 30/10/2026 và kết thúc muộn nhất vào 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2026. Đối với người trúng đấu giá, thời hạn nộp tiền sử dụng đất được chia làm 2 đợt: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp 50% số tiền, và chậm nhất 60 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp 50% số tiền còn lại.

Người đăng ký tham gia sẽ có thời gian trực tiếp đi xem thực địa khu đất từ ngày 16/11/2026 đến ngày 18/11/2026. Phiên đấu giá chính thức dự kiến diễn ra vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/11/2026 (Chủ nhật) tại Hội trường Đảng ủy xã Bình Minh (số 286, thôn Thanh Thần, xã Bình Minh, TP. Hà Nội).

Nguồn thu thu được từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được địa phương sử dụng để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn xã trong thời gian tới.