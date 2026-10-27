Hà Nội chuẩn bị đại sự kiện nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 22-10-2026 về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, bản sắc và cốt cách con người Việt Nam.

Thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt, Hà Nội hướng tới tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra từ 20h ngày 24/11, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh minh họa

Chương trình đồng thời góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Qua đó, sự kiện khắc họa hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026, thời lượng tối đa không quá 120 phút, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thời gian thi công, tập luyện và sơ duyệt chương trình diễn ra từ ngày 9/11 đến 21/11/2026.

UBND thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào 16h ngày 22/11/2026.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của cơ quan và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân vùng xa trung tâm.

Để bảo đảm chất lượng chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra toàn diện nội dung; thẩm định kịch bản, nội dung. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời huy động 200 chiến sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Bộ Công an xây dựng phương án bảo vệ an toàn; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và huy động 300 học viên cảnh sát nhân dân tham gia màn trống hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn chuyên môn, rà soát kịch bản, bảo đảm sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; cung cấp bộ nhận diện, biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam để sử dụng thống nhất trong tổ chức, trang trí, tuyên truyền và quảng bá.

Ở cấp thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản nghệ thuật tổng thể, phương án dàn dựng, tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn; đồng thời thực hiện trang trí, tuyên truyền trực quan tại địa điểm tổ chức và một số tuyến đường, phố.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị như: Sở Y tế, Sở Xây dựng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp bảo đảm công tác bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế và vệ sinh môi trường được phân công cụ thể.