Hà Nội: Chuẩn bị chu đáo cho Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 có quy mô diện tích 10.000 m², được thiết kế thành 10 không gian chuyên đề (trưng bày Việt Nam, quốc tế, chuyển đổi số, Net-Zero...) và khu thương mại kết nối giao thương.

Tại Festival lần đầu tổ chức tại thủ đô Hà Nội sẽ có một số hoạt động chính gồm: Hội thi sản phẩm thủ công Châu Á - Thái Bình Dương; Tour trải nghiệm: Quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội; Trình diễn thời trang thủ công và các đêm văn nghệ.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Hoa, hiện nay Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thống nhất với Trung tâm Hoàng thành Thăng Long về địa điểm; hoàn thành thiết kế tổng thể phục vụ lựa chọn nhà thầu thi công, dàn dựng sân khấu…

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết, đơn vị đã thông tin đến các tổ chức quốc tế, các bộ ngành, các tỉnh, thành phố nội dung Festival để mời tham dự.

Đến nay, qua thống kê có gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đăng ký 166 gian hàng quốc tế. Ngoài ra, đã có 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia gian hàng tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển triển nông thôn để hoàn thiện kịch bản chi tiết chương trình; tổ chức thi công, hoàn tất các hạng mục phục vụ Festival.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường lưu ý chương trình khai mạc Festival phải bảo đảm trang trọng, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung. Chương trình nghệ thuật cần được đầu tư công phu, có chọn lọc, làm nổi bật nét văn hoá đặc trưng của thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm các hoạt động của Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động của Festival. Công an thành phố lên phương án kiểm soát an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách trong nước, quốc tế tham gia Festival.

Nhấn mạnh Festival là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng về giao lưu văn hoá, bảo tồn và phát triển làng nghề, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuộc Bộ Nông nghệp và Môi trường để bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị cho Festival.