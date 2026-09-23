Hà Nội chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông vừa chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn, thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ 1 – 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Phối cảnh cổng chào của lễ hội. Ảnh. BTC

Lễ hội quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, khẳng định sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Chương trình gồm 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia tham gia chiếu phim, 19 quốc gia giới thiệu thời trang truyền thống, cùng 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Đặc biệt, khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế” sẽ mang đến trải nghiệm mới, kết nối di sản với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Công chúng có cơ hội khám phá trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tham gia cosplay, trình diễn vũ đạo game Audition kết hợp hiệu ứng LED hiện đại.

Thông qua sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và hợp tác. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật năm 2026, góp phần đưa Hà Nội – thành phố sáng tạo của UNESCO – trở thành điểm hẹn văn hóa quốc tế.