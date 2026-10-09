Hà Nội chuẩn bị bắn pháo hoa tại ba điểm dịp 10/10

Theo kế hoạch, thành phố bố trí ba trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật. Bên cạnh hai địa điểm được công bố trước đó tại hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây, Hà Nội bổ sung điểm bắn tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Ba màn trình diễn diễn ra đồng thời trong 15 phút, tạo điểm nhấn cho đêm kỷ niệm.

Pháo hoa rực sáng trên hồ Hoàn Kiếm, một trong ba địa điểm Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh minh họa

Ba không gian trình diễn ánh sáng

Trận địa số một đặt tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin công bố, điểm bắn này có 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí trên mặt nước.

Không gian hồ Hoàn Kiếm cùng cảnh quan khu vực trung tâm tạo phông nền cho màn trình diễn.

Trận địa số hai nằm tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp hồ Tây, phường Tây Hồ. Đây là điểm có số lượng pháo tầm cao lớn nhất, với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Điểm nhấn là 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật trên mặt hồ, tạo nhiều lớp hiệu ứng ánh sáng.

Tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông, trận địa số ba được bố trí 500 quả pháo hoa nổ tầm cao. Hỏa thuật tại đây gồm 30 giàn đặt trên bờ. Việc bổ sung địa điểm này mở rộng không gian thưởng thức, giúp người dân khu vực Hà Đông có thêm lựa chọn trong tối 10/10.

Tổng quy mô ba trận địa gồm 4.025 quả pháo hoa nổ tầm cao, 1.175 quả pháo nổ tầm thấp và 110 giàn pháo tầm thấp. Ngoài ra, chương trình sử dụng 200 quả pháo nổ nước và 1.280 giàn hỏa thuật. Công tác xây dựng các trận địa được triển khai từ ngày 7 đến 10/10.

Phối hợp bảo đảm an toàn

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị bao gồm vận chuyển pháo hoa, ống phóng, trang thiết bị; tổ chức tập huấn, xây dựng trận địa và kết nối hệ thống theo kịch bản.

Các đơn vị quân sự phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch.

Công an thành phố xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng quanh các điểm bắn, tạo điều kiện cho phương tiện kỹ thuật vào trận địa.

Người dân, du khách nên chủ động lựa chọn vị trí quan sát, theo dõi thông báo giao thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc giữ thông thoáng lối đi, không tiếp cận khu vực trận địa và giữ gìn vệ sinh sẽ góp phần tạo không gian thưởng thức thuận tiện.

Màn pháo hoa nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ngày 10/10, chương trình “Bản giao hưởng Hà Nội” tái hiện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố. Cùng tối, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô.