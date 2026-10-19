Hà Nội chưa thay thế hoa sữa trên phố Nguyễn Du bằng Sao Đen

Nhiều thông tin cho rằng, Hà Nội sẽ thay thế hàng cây hoa sữa trên phố Nguyễn Du bằng cây Sao Đen khiến không ít người dân lo ngại. Vì phố Nguyễn Du vốn đã gắn với hình ảnh cây hoa sữa, và cũng nhờ có hoa sữa người dân mới nhớ Thu đã về trên phố.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng khẳng định, TP mới chỉ đạo rà soát, nghiên cứu giảm ảnh hưởng của mùi hoa sữa và xem xét đánh chuyển giảm bớt mật độ cây hoa sữa trên một số tuyến phố có mật độ dày chứ không phải đánh chuyển toàn bộ.

Theo Văn bản số 21383/VP-ĐT ngày 14/10/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, từ phản ánh của người dân về mùi hoa sữa quá nồng tại một số tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây dày, Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, nghiên cứu điều chỉnh mật độ cây, bảo đảm môi trường sống và sức khỏe người dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Đơn vị cây xanh cắt tỉa hoa sữa để giảm bớt mùi

Thực hiện chỉ đạo này, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã ban hành Công văn đề nghị UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về cắt tỉa, điều chỉnh mật độ và khả năng đánh chuyển cây hoa sữa.

Trước mắt, các đơn vị xác định những vị trí có ảnh hưởng rõ rệt, nhất là khu đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện, để cắt tỉa chọn lọc chùm hoa và cành mang hoa, giảm lượng hoa và mức độ phát tán mùi. Việc thực hiện phải bảo đảm kỹ thuật, không cắt cụt ngọn, không tỉa quá mức hoặc làm ảnh hưởng sức sống, hình dáng và an toàn của cây.

Về lâu dài, phường, xã phối hợp tổ dân phố và đơn vị duy trì cây xanh khảo sát từng tuyến, từng cây; tổ chức lấy ý kiến các hộ dân chịu ảnh hưởng, ghi nhận cả ý kiến đồng thuận lẫn không đồng thuận.

Dự kiến trong ngày 20/10, công tác cắt tỉa hoa sữa sẽ hoàn thành trên 13 tuyến phố

Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn mới nghiên cứu phương án giữ nguyên, chăm sóc, điều chỉnh mật độ hoặc đánh chuyển có chọn lọc, kèm phương án trồng bổ sung cây phù hợp Đề án cây xanh đã được phê duyệt. Kết quả tổng hợp được đề nghị gửi về Sở Xây dựng và Trung tâm trước ngày 26/10/2026.

Đáng chú ý, công văn của Trung tâm yêu cầu không đưa cây vào danh sách đề xuất đánh chuyển chỉ vì đó là cây hoa sữa; phải xem xét tình trạng từng cây và giá trị cảnh quan. Mọi hoạt động đánh chuyển, chặt hạ hoặc trồng thay thế chỉ được thực hiện sau khi có phương án, thủ tục và chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, không có căn cứ để khẳng định Hà Nội đã quyết định thay hoa sữa phố Nguyễn Du bằng sao đen hay thay thế đồng loạt hoa sữa trên các tuyến phố. Chủ trương là lắng nghe người dân, xử lý bất cập tại những vị trí thực sự cần thiết và bảo tồn tối đa những hàng cây gắn với bản sắc Thủ đô.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, đến nay, các đơn vị đã cắt tỉa được khoảng 500 cây hoa sữa và vẫn đang thực hiện cắt tỉa bớt lượng hoa trên cây để giảm mùi.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ cắt tỉa khoảng 1.000 cây hoa sữa trên 13 tuyến phố. Dự kiến hoàn thành trong ngày 20/10.