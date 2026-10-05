Hà Nội chưa quyết định cho phép thử nghiệm taxi bay

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, bà Lê Thu Hiền, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã làm rõ thông tin liên quan đến đề xuất thử nghiệm taxi bay trên địa bàn thành phố. Taxi bay (eVTOL-electric Vertical Takeoff and Landing) là phương tiện vận chuyển hành khách thế hệ mới, gồm thiết bị bay không người lái (drone) để phục vụ vận chuyển y tế, chuyển phát nhanh, logistics, ứng dụng công nghệ bay để quản lý hạ tầng và môi trường...

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về thử nghiệm taxi bay, bà Lê Thu Hiền cho biết, ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần thương mại đầu tư và công nghệ Hưng Việt (Công ty Hưng Việt) để nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát và đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp; trong đó, có taxi bay.

Theo bà Hiền, việc ký kết thể hiện sự đồng hành của thành phố đối với hoạt động nghiên cứu những vấn đề liên quan đến kinh tế không gian tầm thấp. Tuy nhiên, nội dung này hiện mới dừng ở mức thỏa thuận hợp tác, chưa phải quyết định cho phép triển khai thử nghiệm taxi bay.

"Chưa có quyết định của UBND thành phố để phê duyệt triển khai đối với taxi bay này", bà Lê Thu Hiền cho biết.

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, để có thể triển khai thử nghiệm, các đơn vị liên quan còn phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội.

Sau khi hoàn thành các quy trình, thủ tục và được UBND thành phố ban hành quyết định cho phép thử nghiệm, hoạt động taxi bay mới được triển khai. Bà Lê Thu Hiền cũng cho biết, hoạt động này dự kiến chỉ thử nghiệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, chưa triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát, đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp - phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

Theo nội dung được công bố tại lễ ký kết, hai bên đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S; xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái (UTM) và mô hình trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chương trình thử nghiệm dự kiến được chia thành 4 giai đoạn, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Công ty Hưng Việt có trách nhiệm chuẩn bị nguồn lực về công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực; xây dựng hồ sơ đề xuất thử nghiệm có kiểm soát theo quy định. Việc thử nghiệm chỉ được triển khai sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Hưng Việt cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục đề xuất thí điểm theo mô hình thử nghiệm có kiểm soát để trình thành phố xem xét, phê duyệt.