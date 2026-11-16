Hà Nội: Chưa có nhiều hành khách sử dụng dịch vụ miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị
Ngày 16-11, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội (Tramoc) cho biết, từ ngày 15-11, thành phố triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với 2 nhóm đối tượng theo nghị quyết của HĐND thành phố.
Theo đó, nhóm 1 gồm người có tài năng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và các thành viên gia đình, gồm: Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi. Nhóm này được miễn phí 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.
Nhóm 2 gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội.
Nhóm này được miễn phí vé tháng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC.
Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, sau khi chính sách được triển khai từ ngày 15-11, đến ngày 16-11, chưa có nhiều hành khách thuộc nhóm 2 đối tượng nêu trên sử dụng dịch vụ. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, trong đó có các đối tượng được miễn phí vé.
Hiện Hà Nội cũng đang miễn phí vé xe buýt cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người có công và người khuyết tật.
Bên cạnh đó, thực hiện chính sách về vùng phát thải thấp, thành phố miễn phí vé xe buýt cho hành khách thực hiện chuyến đi từ khu vực bên trong Vành đai 1 đến các khu vực khác trên địa bàn thành phố (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch). Chính sách này được áp dụng từ ngày 1-7-2026 đến hết ngày 30-6-2027.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ha-noi-chua-co-nhieu-hanh-khach-su-dung-dich-vu-mien-phi-ve-xe-buyt-duong-sat-do-thi-post881996.html