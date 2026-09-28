Hà Nội: Chùa Bằng mang yêu thương tiếp sức bệnh nhân nghèo và người dân vùng lũ

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tặng Thư tri ân Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, chư Tăng và Phật tử chùa Bằng

Đón tiếp đoàn có PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cùng các y bác sĩ đang công tác tại viện.

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh đã chia sẻ cùng Hòa thượng và đoàn về công tác khám, chữa bệnh, đồng thời thông tin về tình hình điều trị của các bệnh nhân tại đây, trong đó, nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, phải điều trị dài ngày, xa gia đình và người thân.

Sự quan tâm, sẻ chia từ chư tôn đức và quý Phật tử đã làm ấm lòng bệnh nhân đang ngày ngày nỗ lực vượt qua bệnh tật

Trước tình hình mưa lũ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại xã Xuân Mai, chiều cùng ngày, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã ủy quyền cho Ni trưởng Thích Đàm Khoa, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Trăm Gian (P.Chương Mỹ) đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Xuân Mai.

Ni trưởng Thích Đàm Khoa cùng Phật tử chùa Bằng trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Xuân Mai

Trong đợt này, những phần quà thiết yếu trị giá 100 triệu đồng đã được trao đến đại diện lãnh đạo xã Xuân Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận, các phần quà đã được địa phương chuyển đến tận tay những hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chia sẻ yêu thương

Giữa những ngày nước lũ còn để lại nhiều khó khăn, sự quan tâm và những món quà kịp thời không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống trước mắt, mà còn mang theo tình cảm, sự động viên để bà con thêm vững lòng, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai và dần ổn định cuộc sống.