Hà Nội chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp

Cắt giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Hà Nội hiện là một trong hai địa phương có quy mô doanh nghiệp lớn nhất cả nước và đứng đầu khu vực phía Bắc với 164.783 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 19,2% tổng số doanh nghiệp cả nước).

Hà Nội lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; đồng thời thúc đẩy xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả. Ảnh minh hoạ: N.Q

Xác định doanh nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Hà Nội đã cắt giảm 50% thủ tục hành chính không cần thiết, kiên trì thực hiện phương châm "Chính quyền phục vụ - Doanh nghiệp cống hiến".

9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố Hà Nội ước tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt gần 1,295 triệu tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 567,6 nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, những con số này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, lực lượng nòng cốt - nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của các doanh nhân Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, thành phố đã triển khai đồng bộ các chính sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững. Kỳ vọng đến năm 2030, khu vực tư nhân sẽ chiếm từ 55–60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), đóng góp khoảng 50–55% vào ngân sách và tạo việc làm cho 55–60% tổng số lao động. Đây được xem là những chỉ tiêu then chốt nhằm hướng tới một nền kinh tế năng động, hiệu quả và hội nhập sâu rộng.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ. Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định hiện hành, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Chấn chỉnh lề lối làm việc, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ xử lý công việc và hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Chỉ đạo mới nhất về cải thiện niềm tin kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, kết quả giải quyết công việc và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo được đưa ra trên cơ sở các báo cáo của Sở Tài chính về Chỉ số niềm tin kinh doanh nửa đầu năm 2026, Hà Nội xếp thứ hai cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam khẳng định, không chỉ đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm từ 30% đến 60% thời gian giải quyết thủ tục qua cơ chế "Làn xanh" và mô hình "Không giấy tờ - Không tiếp xúc", thành phố Hà Nội đang từng bước định hình mô hình phát triển kinh tế - xã hội "tốc độ cao - chất lượng tốt - thông minh - bền vững", lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo. Đây chính là "luồng gió mát" giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, nắm bắt cơ hội kịp thời để thúc đẩy và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao nhất.

Xây dựng doanh nghiệp xanh - số - sáng tạo

Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, Hà Nội cũng chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng xanh – số – sáng tạo, nổi bật với các chính sách ưu đãi đột phá về hạ tầng, tiếp cận đất đai, đến các chính sách tín dụng, thuế và kết nối mạng lưới hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Qua đó, từng bước tạo nền tảng cho môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Hà Nội sẽ hỗ trợ tới 100% chi phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng khoa học công nghệ và chi phí vận hành trong 3 năm đầu đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Ảnh minh hoạ: H.P

Đơn cử như trong lĩnh vực hạ tầng, vận hành và thuế. Thành phố tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, mặt bằng sản xuất. Hỗ trợ tới 100% chi phí đầu tư hạ tầng và đến 50% chi phí vận hành (3 năm đầu) cho các dự án khoa học - công nghệ. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhân sự chủ chốt còn được miễn thuế TNDN và TNCN trong 5 năm đầu theo Luật Thủ đô.

Hỗ trợ tài chính và quản trị số, hỗ trợ tới 70% chi phí thuê chuyên gia và triển khai Đề án hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2026-2030 quản lý qua Dashboard số và ứng dụng iHanoi….

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và vườn ươm cung cấp không gian thử nghiệm, kết nối làm việc và huấn luyện năng lực số; Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội kết nối cung - cầu, thương mại hóa tài sản trí tuệ và hỗ trợ giải pháp AI, chuyển đổi số. Quỹ Phát triển KH&CN thành phố Hà Nội thẩm định và tài trợ trực tiếp các chương trình phát triển công nghệ….

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các trung tâm đào tạo nghề liên kết với doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu và mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế qua các hội chợ, diễn đàn kết nối đối tác.

Đặc biệt tổ chức đối thoại chuyên đề, lắng nghe và giải quyết kiến nghị riêng cho từng nhóm ngành, như doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ số, và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh - Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thương mại VI RE SIN cho biết, doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ từ năm 2007 và đã có quá trình nghiên cứu, đầu tư công nghệ gỗ nung trong nhiều năm. Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư cho công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp đang tập trung vào chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và từng bước ứng dụng công nghệ AI trong quản trị doanh nghiệp.

“Trong quá trình hoạt động, chúng tôi chủ động theo dõi và tìm hiểu các chương trình của Thành phố Hà Nội liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và phát triển xanh. Đây là những nhóm chính sách rất thiết thực đối với một doanh nghiệp sản xuất đang trong quá trình đổi mới như chúng tôi. Định hướng hỗ trợ của Thành phố ngày càng rõ hơn và bám sát những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp”, ông Quỳnh chia sẻ.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 120.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các chương trình hỗ trợ như đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, tư vấn xây dựng lộ trình, đào tạo nâng cao năng lực số, thử nghiệm và ứng dụng các nền tảng, giải pháp công nghệ phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng nhóm 50 doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, thương mại, logistics, tài chính, giáo dục và du lịch.

Lãnh đạo thành phố mong muốn doanh nghiệp tư nhân tiếp tục bứt phá, đổi mới mạnh mẽ để thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thủ đô và quốc gia: Mạnh dạn đầu tư vào khoa học công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện (để kinh tế số chiếm 35% GRDP năm 2026 và 40% năm 2030), phát triển kinh tế xanh bền vững, kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp lên 60% đóng góp vào tăng trưởng; mở rộng quy mô sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị); phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo (đạt 6% GRDP năm 2026 và 8% năm 2030); và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn thành phố.

Những bứt phá này không chỉ mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp, mà còn góp phần quyết định vào tăng trưởng hai con số của thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đưa quy mô kinh tế Thủ đô lên 113 tỷ USD năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 USD, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế - xã hội hàng đầu đất nước.