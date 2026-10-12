Hà Nội chủ trì concert đặc biệt quy mô 60.000 người chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 12/10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: CP

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu sắc. Văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, gắn kết cộng đồng; trong khi đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để các giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa.

Việc kết nối thành một tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc tạo thành một chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp, nhằm thực sự đi vào đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải tạo được dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức, qua đó định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam. Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24/11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CP

Về công tác truyền thông, Phó Thủ tướng yêu cầu tạo không khí Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết rộng khắp, sinh động và giàu bản sắc trên cả nước.

Trong suốt tuần lễ, các địa phương tổ chức treo cờ Tổ quốc, triển khai đồng bộ các hoạt động treo băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, trang trí và cổ động trực quan.

Cùng với các hình thức truyền thống, cần ứng dụng công nghệ số, ánh sáng, trình chiếu và các hiệu ứng phù hợp tại di tích, danh lam thắng cảnh, quảng trường, công trình kiến trúc, tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại và không gian công cộng, tạo diện mạo tươi vui, rực rỡ.

Báo chí, truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông cộng đồng cần được phát huy để lan tỏa thông tin, thu hút sự hưởng ứng của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu lấy nhân dân làm chủ thể, bảo đảm mọi người dân đều được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Ảnh: Chinhphu.vn/Thu Giang

Để bảo đảm tiến độ, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trước ngày 15/10/2026, tổ chức họp báo; khẩn trương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Trong tuần lễ, Bộ tổ chức Tuần phim Việt Nam và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, di sản; chỉ đạo các thiết chế trực thuộc mở cửa tối đa, miễn hoặc giảm phí phục vụ nhân dân.

Bộ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu việc mời, phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tham dự các hoạt động tại cơ sở; hướng dẫn thống nhất nhận diện, thông điệp, khẩu hiệu, trang trí và ứng dụng công nghệ; kết nối doanh nghiệp tham gia bằng sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi thiết thực. Công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình phải được thực hiện thường xuyên.

Đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng giao chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng vào tối 23/11/2026, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuyển từ kế hoạch sang sản phẩm cụ thể.