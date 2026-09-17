Hà Nội chủ động ứng phó ngập lụt khu vực sông Bùi
Sáng 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành đã kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt khu vực sông Bùi, trên địa bàn các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú. Thành phố yêu cầu các địa phương chủ động kích hoạt phương án ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-chu-dong-ung-pho-ngap-lut-khu-vuc-song-bui-418140.htm