Hà Nội chủ động ứng phó diễn biến lũ trên các sông

Mực nước sông Bùi vẫn ở mức cao, gây ngập hàng trăm nhà dân ven sông. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hơn 3.300 nhà dân vẫn bị ngập

Theo số liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, từ 16h ngày 20-9 đến 5h30’ ngày 21-9, đa số các khu vực trên địa bàn Hà Nội không mưa. Mực nước các sông chính (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mực nước báo động I.

Mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ vẫn dưới mức báo động lũ cấp I hơn 2m. Mực nước sông Nhuệ hiện đang dưới báo động I (0,17m).

Ở chiều ngược lại, mực nước sông Tích hiện vẫn trên báo động III (0,45m) tại trạm thủy văn Kim Quan, và (0,58m) tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc. Mực nước sông Bùi hiện trên báo động III (0,76m) tại trạm thủy văn Yên Duyệt.

Mực nước sông Đáy hiện vẫn trên báo động II (0,32m) tại trạm thủy văn Ba Thá. Mực nước sông Mỹ Hà cũng đang dao động ở báo động I (0,28cm) tại trạm thủy văn Hòa Lạc.

Mực nước lũ các sông lên cao gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân các xã, phường ven sông. Đến sáng nay (21-9), toàn thành phố có gần 9.800 hộ dân bị ảnh hưởng. Hơn 1.700 hộ dân vẫn đang phải đi sơ tán tránh lũ.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố đê tả Đáy tại xã Vân Đình. Ảnh: UBND xã Vân Đình.

Các xã, phường hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng ngập lụt gồm: Hạ Bằng, Kiều Phú, Hương Sơn, Quảng Bị, Mỹ Đức, Hoà Phú, Quốc Oai…

Thống kê tại các xã, phường hiện có khoảng 3.300 ngôi nhà bị ngập, giảm 328 cái so với thống kê sáng qua (20-9). Hiện nay, mực nước trên nhiều tuyến sông đang xuống chậm; nguy cơ ngập lụt được nhận định sẽ giảm trong những giờ tới.

Sẵn sàng ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”

Trước diễn biến mực nước trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức ứng trực thường xuyên, theo dõi, cảnh báo tình hình biến đổi của lũ trên các sông để các cấp chính quyền địa phương và người dân biết, chủ động phòng chống.

Trong ngày 20-9, Ban Chủ huy đã ban hành các Lệnh: Số 55/L-BCH về rút Báo động II trên sông Mỹ Hà (tại trạm thủy văn Hòa Lạc); số 56/L-BCH về rút Báo động I trên sông Nhuệ (tại trạm thủy văn Đồng Quan).

Trạm bơm Cao Xuân Dương tại xã Dân Hoà. Ảnh: Tùng Nguyễn

Để chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, các xã, phường cũng đã huy động nguồn lực rất lớn, tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, đã huy động 11.367 lượt người, 650 lượt phương tiện, 73.073 chủng loại vật tư, dụng cụ phục vụ công tác ứng phó với thiên tai.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện nay đơn vị đang duy trì vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối, các cửa phai của các hồ điều hòa để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Ngành thuỷ lợi Hà Nội cũng đang duy trì công tác ứng trực, vận hành vận hành 119 trạm với 436 tổ máy; tổng công suất tương ứng 1.442.618 m3/h, tích cực tiêu thoát nước, chống ngập úng khu dân cư, xứ đồng, đường giao thông nông thôn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ nay đến ngày 22-9, do ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, trên địa bàn Hà Nội có mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Mực nước trên các sông tiếp tục biến đổi chậm.

Mặc dù mực nước trên các sông đang có xu hướng xuống, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao; riêng sông Tích, sông Bùi còn dao động ở mức báo động III. Nguy cơ ngập lụt tiếp diễn và đe doạ nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đê, ven sông.

Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức ứng trực nghiêm túc; theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó chủ động, kịp thời theo phương châm “bốn tại chỗ”, ngay từ giờ đầu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ có thể gây ra.