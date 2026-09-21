Hà Nội chủ động thích ứng biến đổi khí hậu và tham gia thị trường carbon

Hà Nội lập tổ công tác liên ngành về tham gia thị trường carbon. Ảnh: Hoàng Anh.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4959/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính và tham gia thị trường carbon trên địa bàn Hà Nội.

Theo quyết định, các thành viên thuộc tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kể trên, bên cạnh việc rà soát, đánh giá kết quả, tổng hợp và báo cáo với UBND về cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và tham gia thị trường carbon.

Sở Nông nghiệp và môi trường Hà Nội là cơ quan thường trực của tổ công tác, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, báo cáo của các thành viên và tổng hợp báo cáo UBND Hà Nội.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và môi trường cũng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đường cơ sở phát thải, triển khai giải pháp giảm phát thải trong xử lý chất thải, nông lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Trong khi đó, Sở Công thương Hà Nội được giao nhiệm vụ tổng hợp, quản lý số liệu tiêu thụ điện và các loại nhiên liệu, sản lượng sản xuất, hiệu quả sử dụng năng lượng và cường độ phát thải của những cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn.

Sở Công thương cũng sẽ rà soát các cơ sở thuộc diện phải kiểm kê khí thải, nghiên cứu phân bổ hạn ngạch, qua đó xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải và tham gia thị trường carbon.

Mặt khác, Sở Công thương đánh giá tác động của thị trường carbon tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đánh giá nhu cầu đầu tư công nghệ giảm nhẹ cường độ phát thải và nguy cơ rò rỉ carbon ra môi trường.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải từ các công trình, hạ tầng, hoạt động phá dỡ cũng như trong giao thông vận tải. Cơ quan này sẽ nghiên cứu, hướng dẫn những tiêu chí về công trình xanh, vật liệu carbon thấp, tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, nghiên cứu phương pháp giảm phát thải từ chuyển đổi giao thông công cộng, hạn chế phương tiện phát thải cao, ứng dụng giao thông thông minh để giảm nhẹ khí thải nhà kính.

Còn Sở Tài chính được giao là đầu mối nghiên cứu, hướng dẫn quản lý tài chính đối với các “sản phẩm carbon”, bao gồm chi phí mua bán tín chỉ carbon, hạch toán tài sản và quyền tài sản từ tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải.

Sở Tài chính cũng sẽ nghiên cứu quy trình chấp thuận chủ trương phát triển dự án tín chỉ carbon có sử dụng ngân sách, tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của TP. Hà Nội.

Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội được giao nhiệm vụ hướng dẫn về dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin để chia sẻ dữ liệu phát thải, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ mới để đo đạc, quản lý phát thải.

Sở Y tế có nhiệm vụ cung cấp thông tin về các loại khí nhà kính, bao gồm cơ chế, nguồn phát tán, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, qua đó xác định nhóm có rủi ro chịu tác động cao và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, ngành y tế cũng sẽ lên kế hoạch giảm phát thải nhà kính trong phạm vi hoạt động của ngành như giảm phát thải y tế, quản lý các môi chất làm lạnh hay thực hiện mua sắm công xanh.

Việc thành lập tổ công tác là bước đi của TP. Hà Nội nhằm cụ thể hóa quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, với trọng tâm là phát triển nhanh nhưng bền vững, đảm bảo các yếu tố về chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn.