Hà Nội chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố trong công tác phòng chống dịch, bệnh động vật

Những năm qua, Hà Nội tích cực chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố để thực hiện tốt các công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ, lưu thông.

Trong các ngày 22 và 23-10, Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh động vật và nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2027. Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng cùng đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng 15 tỉnh, thành phố phía Bắc và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự.

Chủ động phòng chống dịch bệnh

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Những năm qua, hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh và vận chuyển động vật, sản phẩm động vật giữa các địa phương diễn ra thường xuyên, qua nhiều tuyến giao thông, địa bàn trung chuyển, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nhưng cũng làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh..

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh cho biết: Các địa phương đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, khử trùng tiêu độc; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học và khai báo khi phát hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; khoanh vùng, xử lý động vật mắc bệnh, tiêu hủy theo quy định, vệ sinh khử trùng và giám sát sau xử lý.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh phát biểu: Ảnh: Ánh Dương

Đáng chú ý, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chăn nuôi. Theo báo cáo của tỉnh Lào Cai, từ đầu năm đến nay, dịch xảy ra tại 29 xã, phường, tiêu hủy 2.251 con lợn, khối lượng 92.857,7kg; tỉnh Phú Thọ ghi nhận 25 ổ dịch tại 22 xã, phường, tiêu hủy hơn 6.300 con lợn; tỉnh Điện Biên có 569 thôn, bản thuộc 35 xã, phường có dịch, tiêu hủy 15.351 con lợn... Một số địa phương cũng ghi nhận cúm gia cầm, bệnh dại, lở mồm long móng và viêm da nổi cục trên gia súc, gia cầm.

Tại địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát thông tin: Tính đến ngày 16-10, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 54 hộ/39 lượt thôn/17 xã, tiêu hủy 6.335 con lợn; bệnh dại xảy ra tại 9 thôn/6 xã, ghi nhận 9 con mắc bệnh, đã tiêu hủy 70 con chó, 2 con mèo; cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 3 thôn của 3 xã, tiêu hủy 5.680 con…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã triển khai tiêm hơn 84.000 liều vắc xin lở mồm long móng, 94.350 liều vắc xin viêm da nổi cục cho trâu, bò, đạt hơn 90%; tiêm 90.630 liều vắc xin lở mồm long móng, 90.630 liều vắc xin dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn, đạt hơn 93%...; 10.035.800 lượt con gia cầm được tiêm vắc xin cúm gia cầm và 322.462 lượt con chó, mèo được tiêm vắc xin dại; quản lý, giám sát 28 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh và 4 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã đối với bệnh dại.

Toàn thành phố có 9.071 trang trại, trong đó có 71 trang trại quy mô lớn, 9.000 trang trại quy mô vừa và nhỏ. Hà Nội cũng định hướng phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, xa khu dân cư, chăn nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi gắn với giết mổ, sơ chế, chế biến, chăn nuôi tuần hoàn, chăn nuôi theo chuỗi giá trị, góp phần cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân Thủ đô.

Về công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, Hà Nội đang triển khai Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20-10-2025 về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đến năm 2030. Cơ quan chuyên ngành Thú y thực hiện kiểm soát giết mổ tại 71 cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời trên địa bàn thành phố với sản lượng bình quân mỗi ngày khoảng 6.500 con lợn, 85.000 con gia cầm, 300 con trâu, bò.

Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 16-8-2026, phê duyệt mạng lưới 28 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại 25 xã, làm cơ sở cho việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới giết mổ theo định hướng tập trung, bảo đảm yêu cầu kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của tỉnh Tuyên Quang, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có tổng số 66.729 con động vật và 12.748.518kg sản phẩm động vật được vận chuyển về Hà Nội; tỉnh Thái Nguyên vận chuyển 94.466 lợn con, 70.402 lợn thịt, 829.431 gà giống, 7.177.617 gia cầm thịt, 12.271.400 quả trứng và 1.895.541kg thịt; tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra và cấp 7.542 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn với số lượng 106.520 con lợn, 667.114 con gia cầm, hơn 16.000 tấn sản phẩm động vật…

Đại diện các tỉnh, thành phố nêu ý kiến. Ảnh: Ánh Dương

Đại diện các tỉnh, thành phố đã nêu những ý kiến, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; vệ sinh thú y và kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất công tác phối hợp về kết quả xét nghiệm, chẩn đoán dịch bệnh động vật, xác định nguồn gốc của mẫu bệnh phẩm cần chặt chẽ hơn, phát hiện sớm và kịp thời khoanh vùng dịch bệnh động vật…

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La Nguyễn Ngọc Toàn kiến nghị Cục Chăn nuôi và Thú y cùng cấp có thẩm quyền xem xét, có giải pháp giải quyết khó khăn liên quan đến công tác phòng chống dịch, bệnh động vật do lực lượng chuyên môn còn mỏng; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng Bùi Văn Luyện đề nghị Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội và Chi cục các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì sự phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật; kịp thời phối hợp triển khai các biện pháp giám sát, khoanh vùng, xử lý và kiểm soát nguy cơ lây lan khi có nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Theo Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng: 9 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi ước tăng trưởng 4,98%; sản lượng thịt hơi các loại đạt 6,83 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2025; sản lượng trứng đạt 15,7 tỷ quả. Đàn lợn đạt khoảng 32 triệu con, tăng 4,2%; đàn gia cầm khoảng 612 triệu con, tăng 2,8%. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì nguồn cung trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2027.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, ông Dương Tất Thắng cho rằng các địa phương cần quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm dịch động vật; tăng cường liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm với mô hình từ trang trại đến bàn ăn; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ngay từ cơ sở, phát hiện sớm và xử lý triệt để, không để dịch bệnh lan rộng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức về chăn nuôi và an toàn sinh học…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường đánh giá cao công tác phối hợp giữa các tỉnh, thành phố, sự quan tâm của Cục Chăn nuôi và Thú y với Hà Nội trong công tác phát triển chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ, lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Các đại biểu tham quan cơ sở giết mổ tập trung tạm thời trên địa bàn xã Phúc Thọ - TP. Hà Nội. Ảnh: CCCN

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường đề nghị các cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục quan tâm phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin để cùng giải quyết tốt mọi vấn đề thực tiễn phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là đầu mối triển khai những nội dung của Trung ương tới Hà Nội và lan toả tới các tỉnh, thành phố theo nội dung trong các chương trình hợp tác liên kết của Hà Nội với các tỉnh thành phố đã ký kết, nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ, lưu thông...