Hà Nội chủ động nhận diện, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính

Rà soát những thủ tục không phát sinh hồ sơ

Chỉ với một vài thao tác tìm kiếm trên hệ thống, cán bộ tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội có thể nhận diện nhiều thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong năm 2026.

Nhiều thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong năm 2026. Ảnh: PV

Đơn cử, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bắn súng thể thao từ ngày 1-1-2026 đến nay không ghi nhận hồ sơ nào. Bên cạnh đó, nhiều nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp sở và cấp xã cũng không phát sinh hồ sơ. Các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, nội vụ, văn hóa, y tế... đều có những thủ tục thuộc diện này.

Điểm đáng nói, dù không có hồ sơ phát sinh, các đơn vị vẫn phải duy trì nhân lực, luồng dữ liệu và cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết khi có yêu cầu. Điều này không chỉ tạo thêm áp lực trong tổ chức thực hiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn lực hành chính.

Chị Đỗ Thị Minh Trang, Điểm trưởng Điểm Dịch vụ công số Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, qua rà soát, đơn vị nhận thấy có nhiều nhóm thủ tục không phát sinh hồ sơ. Đối với những thủ tục này, Chi nhánh sẽ tổng hợp, báo cáo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cắt giảm, tránh duy trì những quy trình không thực sự cần thiết.

Thực tế từ cơ sở cũng phản ánh một yêu cầu đặt ra trong cải cách hành chính hiện nay: Không chỉ đơn thuần rút ngắn thời gian giải quyết hay giảm thành phần hồ sơ, mà cần nhìn nhận lại sự cần thiết của từng thủ tục, loại bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn quản lý và nhu cầu của xã hội.

Việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính được yêu cầu gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: PV

Theo thống kê đến ngày 20-10-2026, Hà Nội có 1.964 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, trong đó 1.447 thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, trong nhóm này rất nhiều thủ tục không phát sinh hồ sơ. Trung tâm phục vụ hành chính công đang phối hợp rà soát để đưa các thủ tục này vào diện đề xuất cắt giảm hoặc có phương án xử lý.

Chuyển từ rà soát theo đợt sang nhiệm vụ thường xuyên

Một trong những khó khăn đặt ra là không phải tất cả thủ tục không phát sinh hồ sơ đều có thể được bãi bỏ ngay ở cấp thành phố. Nhiều thủ tục được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành Trung ương ban hành, nên việc xử lý phải bảo đảm đúng thẩm quyền và căn cứ pháp lý.

Ông Dương Văn Ninh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tái cấu trúc và Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, nếu căn cứ các văn bản chuyên ngành hiện hành, thành phố phải kiến nghị Bộ Tư pháp và các bộ chủ quản xem xét bãi bỏ những thủ tục thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan này. Tuy nhiên, trên cơ sở Luật Thủ đô 2026, Trung tâm đang rà soát thẩm quyền, căn cứ pháp lý để nghiên cứu phương thức quản lý mới, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý chung và định hướng của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng chủ trì họp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội về công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh: TT

Tại cuộc họp ngày 22-10 về công tác cắt giảm thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không dừng ở mức chỉ tiêu phấn đấu. Ngay trong tháng 10-2026, các sở, ngành và 126 xã, phường phải hoàn thành rà soát danh mục thủ tục hành chính có thể cắt giảm.

Trên cơ sở kết quả rà soát, căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Thủ đô 2026, UBND thành phố sẽ tổng hợp danh mục thủ tục không đủ điều kiện thực hiện, thủ tục không thực hiện trên địa bàn, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm để triển khai áp dụng.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố yêu cầu đưa việc rà soát thủ tục hành chính trở thành nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên trong công tác cải cách hành chính hằng năm. Các sở, ngành phải chủ động đánh giá những thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý, mạnh dạn đề xuất cắt giảm sâu hơn thời gian xử lý hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và loại bỏ những yêu cầu không còn cần thiết. Thành phố cũng sẽ công bố danh mục thủ tục được cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết để người dân, doanh nghiệp trực tiếp giám sát.

Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phương án tái cấu trúc, phấn đấu trước ngày 31-12-2026 đạt tối thiểu 95% số thủ tục hành chính phải tái cấu trúc trong năm.

Mục tiêu cắt giảm 50% thủ tục hành chính không chỉ là đích đến cần hoàn thành trong năm 2026. Điều quan trọng là qua rà soát, bộ máy hành chính nhận diện được những quy định không còn cần thiết, những quy trình gây tốn kém thời gian, nguồn lực để kịp thời điều chỉnh; qua đó góp phần cải cách hành chính bằng sự thuận tiện thực tế mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng.