Hà Nội chủ động nguồn hàng, giữ ổn định thị trường Tết

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tại siêu thị Go! Thăng Long. Ảnh: Thanh Hiền

Chủ động nguồn cung, bảo đảm cân đối cung cầu

Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân thường tăng mạnh, nhất là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Để tránh tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc giá cả biến động bất thường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Hà Nội đã sớm xây dựng phương án cân đối cung cầu, hướng dẫn doanh nghiệp tăng dự trữ hàng hóa từ 10-20% so với các tháng thông thường.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, việc chuẩn bị nguồn hàng được tính toán cho cả ba tháng trước, trong và sau Tết, tập trung vào những nhóm hàng thiết yếu. Ngành Công Thương đã rà soát nhu cầu thị trường, đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng trên địa bàn, đồng thời xây dựng phương án bổ sung nguồn hàng khi thị trường có biến động.

Theo tính toán, trong ba tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027, Hà Nội dự kiến cần khoảng 332.000 tấn gạo, 18.000 tấn thịt lợn, 4.500 tấn thịt bò, 10.000 tấn thịt gia cầm, 99 triệu quả trứng và 312.000 tấn rau, củ. Nhu cầu thực phẩm chế biến khoảng 3.400 tấn, thủy hải sản khoảng 6.800 tấn cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Khả năng cung ứng tại chỗ của Hà Nội tương đối dồi dào ở một số nhóm hàng. Nguồn thịt lợn dự kiến đáp ứng 365% nhu cầu, thịt gia cầm 423%, trứng gia cầm 770%. Tuy nhiên, tỷ lệ tự cung ứng gạo mới đạt khoảng 47%, thịt bò 55% và rau, củ 60%.

Hiện, Hà Nội phối hợp với 33 tỉnh, thành phố phát triển nguồn hàng, duy trì khoảng 1.400 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Chương trình bình ổn thị trường cũng được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, góp phần mở rộng mạng lưới cung ứng và tăng khả năng ứng phó khi nhu cầu tăng cao.

Từ phía doanh nghiệp phân phối, công tác chuẩn bị hàng Tết cũng được triển khai sớm. Central Retail Việt Nam đang làm việc với các nhà cung cấp và nhà phân phối để chuẩn bị nguồn hàng phong phú, từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng, đồ dùng gia đình. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, cho biết lượng hàng Tết dự kiến tăng trên 10% so với năm trước. Riêng mặt hàng thịt lợn, hệ thống phối hợp với các nhà cung cấp chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình thịt lợn không lợi nhuận nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm.

Hà Nội hiện có mạng lưới phân phối rộng khắp, gồm 34 trung tâm thương mại, 139 siêu thị, 469 chợ, hơn 2.000 cửa hàng tiện lợi cùng hàng chục nghìn cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm ở cả khu vực nội thành và ngoại thành.

Cùng với đó, thành phố triển khai các điểm bán hàng phục vụ Tết, chuyến bán hàng lưu động tại khu dân cư, khu công nghiệp và khu vực ngoại thành; khuyến khích siêu thị, trung tâm thương mại tăng quầy thanh toán, bố trí nhân lực, kéo dài thời gian phục vụ trong những ngày giáp Tết. Việc tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu lưu thông thuận lợi cũng được chú trọng, nhằm hạn chế nguy cơ đứt gãy trong khâu phân phối.

Mở rộng phân phối, siết kiểm soát thị trường

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong những tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đưa hàng vào hệ thống bán lẻ.

Thành phố tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, trong đó có khoảng 1.500 sản phẩm OCOP của Hà Nội và 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP địa phương được trưng bày, kết nối tiêu thụ. Các hội chợ, sự kiện thương mại, chương trình khuyến mại góp phần tạo thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy sức mua và hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa dịp cao điểm.

Kênh phân phối số cũng được khai thác mạnh hơn. Hà Nội đã tổ chức khoảng 300 phiên livestream giới thiệu hơn 1.590 sản phẩm; các chương trình khuyến mại thu hút khoảng 1.000 doanh nghiệp và điểm bán, với mức giảm giá có mặt hàng trên 50%.

Tuy nhiên, sức mua tăng cao cũng kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm về giá, chất lượng, an toàn thực phẩm. Vì vậy, cùng với công tác chuẩn bị nguồn hàng, Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 4.791 vụ, xử lý 4.201 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Các đợt kiểm tra cao điểm được triển khai trong những tháng cuối năm và dịp Tết, tập trung giám sát những khu vực kinh doanh trọng điểm như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, chợ Đồng Xuân, chợ Xốm. Hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử cũng được chú trọng kiểm tra, bởi các đối tượng vi phạm có thể sử dụng tài khoản ảo, phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm hoặc giao dịch qua mạng xã hội, livestream.

Cơ quan chức năng đồng thời tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa, nhất là thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn dịp Tết. Việc xử lý nghiêm vi phạm không chỉ góp phần giữ kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công tác quản lý, điều hành giá cũng được đặt trong yêu cầu kiểm soát lạm phát. Theo Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12-11-2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, theo dõi sát diễn biến giá cả, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá hoặc tăng giá đột biến trong những tháng cuối năm.

Với Hà Nội, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu theo từng mặt hàng, địa bàn và thời điểm; phối hợp với doanh nghiệp chủ động bổ sung nguồn hàng khi cần thiết. Ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, ngành Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến do mất cân đối cung cầu.