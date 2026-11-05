Hà Nội chủ động nâng cao năng lực, chuẩn bị cho APEC 2027

Thành phố đã cử cán bộ tham gia khóa tập huấn “Truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC”, diễn ra từ ngày 3 đến 5-11-2026 tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức, quy tụ 35 cán bộ phụ trách truyền thông, thông tin đối ngoại đến từ các ban, bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí.

Bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Hà

Khóa tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế về truyền thông tại các sự kiện cấp cao, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình cung cấp thông tin, xử lý những vấn đề phát sinh.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng mà còn là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Vì vậy, đội ngũ truyền thông từ Trung ương đến địa phương cần có năng lực chuyên môn vững vàng, tác phong chuyên nghiệp và khả năng phản ứng nhạy bén, nhất là trong xây dựng thông điệp, làm việc với báo chí và ứng phó với các tình huống truyền thông.

Cùng chia sẻ quan điểm này, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale đề cao vai trò của việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch và phối hợp hiệu quả với báo chí trong xây dựng niềm tin. Theo bà, cách các cơ quan Việt Nam phản hồi những vấn đề được quan tâm trong dịp APEC 2027 sẽ góp phần định hình nhận thức của công chúng quốc tế về Việt Nam và các địa phương.

Bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông Toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao đổi tại buổi tập huấn.

Chương trình có sự tham gia chia sẻ của bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông Toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; ông Jeremy Seow, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông và Quan hệ công chúng châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Sequencr AI; ông Vũ Thế Cường, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các chuyên đề tập trung vào truyền thông chiến lược, kỹ năng làm việc với báo chí tại sự kiện cấp cao, khai thác nền tảng số để tiếp cận công chúng và lan tỏa thông điệp. Bên cạnh đó, học viên trao đổi về kiểm chứng thông tin, ứng phó với tin giả, duy trì độ tin cậy của hoạt động truyền thông và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm.

Đại diện nhóm đoàn thành phố Hà Nội nhận chứng chỉ tập huấn.

Những nội dung này gắn trực tiếp với yêu cầu truyền thông trong Năm APEC Việt Nam 2027, khi thông tin cần được truyền tải nhanh chóng, chính xác và nhất quán tới nhiều nhóm công chúng.

Đối với Hà Nội, việc tham gia tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ cập nhật phương thức truyền thông hiện đại, nâng cao kỹ năng xây dựng thông điệp phù hợp với công chúng quốc tế, chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý các tình huống phát sinh tại những sự kiện đối ngoại lớn. Những kinh nghiệm này cũng có thể được vận dụng vào hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, không gian phát triển và tiềm năng hợp tác của Thủ đô.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, APEC 2027 tạo cơ hội để các địa phương cùng góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, cởi mở và sẵn sàng hợp tác. Với Hà Nội, câu chuyện về Thủ đô có thể được truyền tải từ chiều sâu văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến đến diện mạo đô thị đổi mới, sáng tạo và năng động, qua đó giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thành phố cũng như những cơ hội giao lưu, đầu tư và hợp tác.

Giảng viên và học viên chụp ảnh kỷ niệm khóa tập huấn.

Việc chủ động bồi dưỡng đội ngũ ngay từ sớm không chỉ phục vụ yêu cầu truyền thông trong Năm APEC 2027 mà còn góp phần nâng cao năng lực thông tin đối ngoại của Hà Nội về lâu dài, đáp ứng yêu cầu quảng bá hình ảnh Thủ đô trong các hoạt động hợp tác quốc tế.