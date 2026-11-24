Trước nhu cầu mua sắm, đi lại và sử dụng dịch vụ tăng cao vào cuối năm, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo Công văn số 6204/UBND-KT về tăng cường quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026, thành phố yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ có nguy cơ tăng giá.

Các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, vận tải, năng lượng, nông sản và vật tư nông nghiệp sẽ được tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá. Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, không để thiếu phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu chủ động nguồn hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết, gồm lương thực, thực phẩm, thịt, trứng, rau củ quả và các mặt hàng có tác động lớn đến CPI. Các địa phương được giao rà soát, mở rộng điểm bán hàng bình ổn và khảo sát giá tại chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm để kịp thời phát hiện những biến động bất thường.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường đấu tranh với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ và nâng giá trái quy định. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và dịch vụ được yêu cầu kiểm soát chặt việc niêm yết, bán đúng giá.

Hà Nội đặt mục tiêu giữ ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, góp phần hạn chế áp lực lạm phát và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết 2027.