Hà Nội chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa dịp Tết tăng 10-20%

Theo đó, Hà Nội chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa dịp Tết tăng từ 10% đến 20%.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng và các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị. Ảnh Quang Thái

Đã có 15.900 điểm bán hàng hóa bình ổn thị trường

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp thông tin, Sở Công Thương đã triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp tham gia.

Đến nay, Chương trình bình ổn thị trường đã thu hút 25 đơn vị sản xuất, kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh, thành phố tham gia, tổ chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân thông qua 15.900 điểm bán trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố duy trì mạng lưới phân phối rộng khắp với 34 trung tâm thương mại, 139 siêu thị, 468 chợ, trên 2.000 cửa hàng tiện lợi và hàng chục nghìn cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh, góp phần bảo đảm lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Dự kiến nhu cầu hàng hóa thiết yếu trong ba tháng trước, trong và sau Tết gồm: Gạo khoảng 332 nghìn tấn; thịt lợn 18 nghìn tấn; thịt bò 4,5 nghìn tấn; thịt gà, vịt 10 nghìn tấn; trứng gia cầm 99 triệu quả; rau, củ 312 nghìn tấn; thực phẩm chế biến 3,4 nghìn tấn; thủy hải sản 6,8 nghìn tấn. Khả năng cung ứng trên địa bàn đáp ứng khoảng 47% nhu cầu gạo, 366% thịt lợn, 413% thịt gà, vịt, 770% trứng gia cầm, 56% thịt bò và khoảng 60% rau, củ. Thành phố chủ động kết nối nguồn cung từ các địa phương đối với những mặt hàng cần bổ sung, bảo đảm cân đối cung cầu trong dịp Tết.

Sở phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương bổ sung nguồn gạo, thịt bò, rau củ, thủy sản nước lợ và nước mặn; kết nối chuỗi sản xuất - tiêu thụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc. Hướng dẫn doanh nghiệp chủ động dự trữ tăng 10-20% so với tháng thông thường, bố trí hàng phù hợp nhu cầu từng thời điểm, tránh thiếu hàng cục bộ hoặc tồn kho sau Tết.

Sở Công Thương đã ban hành phương án về dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ, bảo đảm đời sống nhân dân khi xảy ra sự cố, thiên tai trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị 5 nhóm hàng thiết yếu phục vụ 250.000 người trong 7 ngày, với 7 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với UBND xã, phường, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và đơn vị quản lý chợ triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, bảo đảm lưu thông hàng hóa trong những tình huống phát sinh.

Từ nay đến Tết, đơn vị theo dõi sát giá bán, sức mua, khả năng cung ứng từng nhóm hàng tại từng địa bàn; xây dựng phương án điều tiết, bổ sung hàng và bố trí điểm bán lưu động khi cần thiết; phối hợp ngành xây dựng, vận tải tạo thuận lợi cho xe chở hàng thiết yếu; thông tin lịch mở cửa bán hàng trước, trong và sau Tết. Đối với xăng dầu, tiếp tục thực hiện phương án bảo đảm nguồn cung đã được thành phố ban hành, theo dõi các tác động đến chi phí sản xuất, vận tải, phân phối và kịp thời xử lý vướng mắc theo thẩm quyền.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp thông tin chuyên đề tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Sở Công Thương cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 Thành phố ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ389/TP ngày 13-10-2026, thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành từ ngày 2-11-2026 đến ngày 16-12-2026. Sở chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chuẩn bị kế hoạch cao điểm từ 15-11-2026 đến 28-2-2027. Trọng tâm kiểm tra: Hàng giả, hàng lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, niêm yết giá, khuyến mại và hành vi lợi dụng nhu cầu mua sắm dịp Tết để trục lợi; chú trọng cả kênh truyền thống và thương mại điện tử.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ (121 vụ định kỳ, 4.658 vụ đột xuất, 12 vụ chuyên đề), xử lý 4.201 vụ; trong đó có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và 81 vụ chuyển cơ quan điều tra. Tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 10 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu hơn 15 tỷ đồng; trị giá hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng. Kết quả thể hiện sự chủ động của lực lượng chức năng trong phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương trong hoạt động thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương cũng tăng cường truyền thông cảnh báo giả mạo thương hiệu, quảng cáo sai sự thật, khuyến mại không đúng quy định, lừa đảo giao dịch số, thanh toán và bán hàng đa cấp biến tướng; hướng dẫn người tiêu dùng kiểm tra thông tin hàng hóa, hóa đơn, chính sách đổi trả và lưu chứng cứ giao dịch.

Đại diện cơ quan báo chí trao đổi tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Thái

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, thành phố tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động gắn với khuyến mại tập trung, Hội chợ đặc sản vùng miền, Hanoi Midnight Sale và hoạt động tiêu dùng số; cung cấp thông tin chương trình minh bạch, dễ tiếp cận.

Thành phố tập trung điều hành cân đối cung cầu theo mặt hàng, địa bàn, thời điểm; yêu cầu doanh nghiệp có kế hoạch dự trữ, vận chuyển, điểm bán và nguồn hàng thay thế; ưu tiên khu vực ngoại thành, khu công nghiệp và nơi có nguy cơ thiếu hàng. Cùng với đó, theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm nguồn cung, điều tiết hàng hóa và tham mưu các giải pháp bình ổn thị trường theo thẩm quyền. Tổ chức cao điểm chống hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp liên ngành và chính quyền xã, phường, xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường cảnh báo, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng; khuyến khích mua sắm an toàn, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kết hợp kênh trực tiếp và trực tuyến.

"Hà Nội chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng kênh phân phối và kích cầu tiêu dùng; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027", Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho hay.

Trao đổi thêm thông tin về lĩnh vực thương mại điện tại hội nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, thương mại điện tử trong thời gian qua có tốc độ phát triển nhanh. Vì vậy, cơ quan quản lý thị trường xác định phải nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ để giúp việc bán hàng thuận lợi và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tuy nhiên, thực tế có tình trạng lợi dụng căn hộ, nhà ở dùng làm nơi tích trữ hàng hóa, đóng gói, thậm chí là tổ chức livetream bán hàng. Việc tiếp cận đối với những điểm bán hàng này có khó khăn. Vì vậy, công tác quản lý địa bàn là quan trọng hàng đầu và gắn trách nhiệm với người đứng đầu và người được giao quản lý địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.