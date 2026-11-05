Hà Nội chủ động giám sát, ngăn chặn viêm não mô cầu

Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu phòng bệnh não mô cầu. Ảnh: TTXVN

Chủ động giám sát dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trước tình hình một số địa phương xuất hiện các ổ dịch viêm não do mô cầu, Hà Nội cũng đang tăng cường giám sát dịch tễ, chủ động cảnh báo nguy cơ, khuyến cáo người dân phòng bệnh.

Trên địa bàn Hà Nội hiện chưa ghi nhận ca bệnh trong đợt này; CDC Hà Nội đã triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với các trạm y tế phường, xã tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dấu hiệu nhận biết, đường lây truyền và các biện pháp phòng bệnh.

Theo ThS.BS Đặng Đình Huân, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu, chủ động chuẩn bị nguồn vaccine, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động tiêm chủng được triển khai an toàn, hiệu quả.

Cũng theo ThS.BS Đặng Đình Huân, bệnh viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nhóm B, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền trực tiếp do tiếp xúc với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Bệnh dễ lây trong môi trường đông người và có thể diễn biến rất nhanh trong vòng 48 giờ, thậm chí có thể tử vong trong vòng 24 giờ nếu ở thể tối cấp. Đáng lo ngại, khoảng 10–20% người mang vi khuẩn không có triệu chứng nhưng vẫn có thể là nguồn lây trong cộng đồng.

Nhận biết dấu hiệu đặc trưng

Theo ThS.BS Đặng Đình Huân: Bệnh viêm não mô cầu thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện như: Sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng cổ; một số trường hợp có xuất hiện ban xuất huyết trên da, các vết chấm hoặc mảng xuất huyết màu tím thẫm... Bệnh có thể diễn biến nhanh chóng và chuyển nặng chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, ngành y tế đặc biệt khuyến cáo, khi phát hiện bản thân hoặc người thân có các dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, bất kể ai, bất kể độ tuổi nào cũng đều có thể mắc bệnh viêm não mô cầu. Tuy nhiên, bệnh thường gặp nhất ở các đối tượng như: Trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên, người suy giảm miễn dịch, người già. Đặc biệt trẻ nhỏ dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Bệnh viêm màng não do não mô cầu tiến triển nhanh; đặc biệt ở trẻ nhỏ, diễn biến càng nhanh…

Đáng chú ý, bệnh viêm não mô cầu có các triệu chứng dễ nhầm với cảm cúm hoặc sốt virus với các biểu hiện như ho, hắt hơi… có thể gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cụ thể, biểu hiện đặc trưng của bệnh viêm não mô cầu là trong 8 giờ đầu, bệnh nhân sốt, đau họng, đau đầu. Trong từ 6 giờ tiếp theo có biểu hiện cứng cổ, phát ban, sợ ánh sáng; trong 8 giờ tiếp theo nữa có thể bị hôn mê, co giật, có thể tử vong.

Với mức độ nguy hiểm trên, để chủ động phòng bệnh viêm não mô cầu, ThS.BS Đặng Đình Huân khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cá nhân và môi trường sống, trong đó thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt. Đồng thời, thường xuyên lau chùi, vệ sinh nhà cửa, lớp học, nơi làm việc thông thoáng, sạch sẽ; hạn chế tiếp xúc gần với những người có dấu hiệu mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Đặc biệt, hiện nay tiêm vaccine là biện pháp quan trọng giúp chủ động phòng bệnh viêm não mô cầu. Người dân nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn loại vaccine phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nguy cơ phơi nhiễm, bởi các loại vaccine hiện nay có phạm vi bảo vệ khác nhau.

Chủ động tiêm vaccine kết hợp với thực hiện các biện pháp vệ sinh và phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo sẽ góp phần phòng viêm não mô cầu hiệu quả cộng đồng.