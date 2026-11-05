Hà Nội chủ động công tác truyền thông phục vụ APEC 2027

Bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc lớp tập huấn Truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC. (Ảnh: Hoàng Hà)

Hà Nội cử cán bộ tham gia khóa tập huấn “Truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức từ ngày 3-5/11 tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Khóa học quy tụ 35 cán bộ phụ trách truyền thông, thông tin đối ngoại từ các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí.

Đây là bước chuẩn bị chủ động của Hà Nội cho công tác tuyên truyền phục vụ APEC 2027, giúp cán bộ thành phố cập nhật kiến thức, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương và báo chí.

Tham gia chia sẻ tại khóa tập huấn có bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông Toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; ông Jeremy Seow, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông và Quan hệ công chúng châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Sequencr AI và ông Vũ Thế Cường, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Điều này đòi hỏi đội ngũ truyền thông từ Trung ương đến địa phương phải vững vàng, chuyên nghiệp và nhạy bén, nhất là trong xây dựng thông điệp, làm việc với báo chí và ứng phó với các tình huống truyền thông.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu khai mạc. (Ảnh: Khắc Việt)

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale nhấn mạnh vai trò của việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch và phối hợp hiệu quả với báo chí trong xây dựng niềm tin.

Theo bà, cách các cơ quan Việt Nam phản hồi những vấn đề được quan tâm tại APEC 2027 sẽ góp phần định hình cách công chúng quốc tế nhìn nhận đất nước Việt Nam và các địa phương.

Bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông Toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao đổi tại buổi tập huấn.

Ông Jeremy Seow, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông và Quan hệ công chúng châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Sequencr AI chia sẻ tại khóa tập huấn.

Chương trình tập trung vào truyền thông chiến lược, làm việc với báo chí tại các sự kiện cấp cao, sử dụng nền tảng số để tiếp cận công chúng và lan tỏa thông điệp.

Các nội dung về kiểm chứng thông tin, ứng phó với tin giả, duy trì truyền thông đáng tin cậy và ứng dụng AI có trách nhiệm cũng được đưa vào trao đổi, gắn với những ưu tiên truyền thông trong Năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Vũ Thế Cường, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại buổi tập huấn. (Ảnh: Hoàng Hà)

Đối với Hà Nội, những kiến thức và kinh nghiệm từ khóa tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, từ lựa chọn nội dung, xây dựng thông điệp phù hợp với công chúng quốc tế đến phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng xử lý tình huống truyền thông tại các sự kiện quốc tế lớn. Đây cũng là cơ sở để đội ngũ cán bộ vận dụng vào công tác giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người và không gian phát triển và tiềm năng của Thủ đô.

Đoàn Bộ Ngoại giao, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự khoá tập huấn.

Cán bộ Thành phố Hà Nội cùng các cán bộ Bộ Ngoại giaoViệt Nam và Bộ ngoại giao Lào nhận chứng nhận.

APEC 2027 mở ra cơ hội để các địa phương đóng góp vào câu chuyện chung về một Việt Nam năng động, cởi mở và hội nhập sâu rộng. Với Hà Nội, công tác tuyên truyền có thể gắn chiều sâu văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến với diện mạo một Thủ đô đổi mới, sáng tạo, năng động qua đó giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thành phố và những cơ hội giao lưu, hợp tác.

Giảng viên và học viên chụp ảnh kỷ niệm khóa tập huấn.

Chủ động bồi dưỡng đội ngũ từ sớm là bước chuẩn bị thiết thực để Hà Nội tham gia hiệu quả vào công tác truyền thông phục vụ APEC 2027, đồng thời nâng cao năng lực quảng bá hình ảnh Thủ đô trong các hoạt động đối ngoại lâu dài.