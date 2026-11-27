Hà Nội chủ động chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Đinh Mùi
Khi năm mới đang đến gần, Hà Nội bắt đầu khởi động các công việc chuẩn bị cho Tết Dương lịch 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Từ chăm lo đời sống người dân, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu đến chỉnh trang đường phố, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật… nhiều nhiệm vụ đang được triển khai, hướng tới một mùa Tết vui tươi, an toàn và ấm áp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-chu-dong-chuan-bi-don-tet-duong-lich-va-tet-dinh-mui-246261127184646656.htm