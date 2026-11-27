Tại chuyến thăm và làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chiều tối ngày 27.11, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng gợi mở nhiều định hướng về chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động và phát huy giá trị di sản mỹ thuật. Theo Thứ trưởng, công nghệ cần được nhìn nhận là phương tiện để thực hiện sứ mệnh của bảo tàng, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới nhằm đưa mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.