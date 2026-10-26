Hà Nội chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 26-10 về triển khai Chương trình số 21-CTr/TU ngày 9-10-2026 của Thành ủy, thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Chương trình hành động số 31-CTr/TW ngày 28-7-2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 208/NQ-CP ngày 4-8-2026 của Chính phủ về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố tập trung xử lý, phục hồi các khu vực ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường sống, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của nhân dân, bảo đảm an toàn cho các công trình và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hà Nội hướng tới trở thành địa phương đi đầu về quản trị môi trường dựa trên dữ liệu, kiểm soát ô nhiễm không khí và thích ứng đô thị với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô có môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên; hệ thống quản trị môi trường hiện đại, dữ liệu thống nhất, liên thông; đô thị có khả năng chống chịu cao với biến đổi khí hậu. Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các-bon thấp trở thành phương thức phát triển quan trọng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội, xây dựng văn hóa môi trường, lối sống xanh và tiêu dùng bền vững. Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được gắn với việc nhân rộng các mô hình cơ quan, trường học, doanh nghiệp, nơi làm việc và tổ dân phố xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, thành phố chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, đánh giá rủi ro và sức chịu tải môi trường; tăng cường hậu kiểm, đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư hạ tầng thoát nước, chống ngập, thu gom và xử lý nước thải; hạ tầng thu gom, trung chuyển, tái chế, xử lý chất thải; mạng lưới quan trắc, dữ liệu, dự báo và cảnh báo môi trường, khí hậu, thiên tai. Thành phố đồng thời đa dạng hóa nguồn lực cho chuyển đổi xanh, nghiên cứu các công cụ tài chính xanh, trái phiếu xanh đô thị, tín dụng xanh và cơ chế huy động vốn theo kết quả đầu ra.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ từ quy hoạch không gian, phân vùng môi trường đến xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường và cảnh quan. Thành phố tăng cường quản lý rừng, khu bảo tồn, hành lang sinh thái, đất ngập nước, sông, hồ; bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm và nguồn gen; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản gắn với chuyển đổi số.

Đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi thành phố quản lý, kế hoạch đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước áp dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số, có kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính; phấn đấu tối thiểu 70% doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần hoặc vốn chi phối có kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh.

Thành phố cũng định hướng tái cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ xanh; phát triển công nghiệp tái chế, vật liệu mới, thiết bị tiết kiệm năng lượng và các giải pháp xây dựng xanh. Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được thúc đẩy trong công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, khuyến khích áp dụng mô hình giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế; phát triển nông nghiệp tuần hoàn, du lịch sinh thái và các chuỗi liên kết giữa sản xuất nông nghiệp, làng nghề với dịch vụ du lịch.

Ngoài ra, Hà Nội chú trọng chuẩn hóa, liên thông dữ liệu môi trường với dữ liệu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, giao thông, năng lượng và dữ liệu đô thị. Đây là cơ sở phục vụ quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững của Thủ đô.