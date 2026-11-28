Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS 11) chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước cùng đông đảo đại biểu quốc tế.

Đây là những sự kiện đối ngoại quan trọng, thu hút sự quan tâm của các quốc gia trong khu vực. Do đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt ra với yêu cầu cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

Ghi nhận tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chiều 28/11, các lực lượng Công an TP Hà Nội được bố trí tại nhiều vị trí, triển khai nhiệm vụ theo phương án đã xây dựng. Từ khu vực đón tiếp, bên trong trung tâm hội nghị đến các tuyến đường xung quanh, công tác bảo vệ, kiểm soát an ninh được duy trì nghiêm túc.

Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an các phường cùng các phòng nghiệp vụ liên quan, tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chức năng, địa bàn phụ trách.

Chỉ huy Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT huy động 100% quân số ứng trực, triển khai nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến từ nơi lưu trú của đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia và những địa điểm có liên quan.

Trước thời điểm diễn ra hội nghị, Phòng CSGT đã tổ chức khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia và những tuyến dự kiến có đoàn đại biểu di chuyển qua.

Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng phương án bố trí cán bộ, chiến sĩ, phương tiện tại các vị trí phù hợp; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn và sắp xếp phương tiện tại khu vực hội nghị.

Theo ghi nhận, trong quá trình các đoàn đại biểu quốc tế di chuyển, lực lượng CSGT được bố trí tại các nút giao và dọc tuyến đường để hướng dẫn phương tiện, chủ động điều tiết giao thông, bảo đảm các đoàn xe di chuyển an toàn.

Đối với những sự kiện đối ngoại cấp cao, nhiệm vụ dẫn đoàn đòi hỏi sự chính xác, thống nhất và khả năng xử lý linh hoạt của từng cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, Phòng CSGT bố trí những cán bộ có kinh nghiệm, từng tham gia bảo đảm giao thông, đón và dẫn các đoàn đại biểu tại những sự kiện quan trọng.

Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, hệ thống camera AI cũng được khai thác để hỗ trợ giám sát, nắm bắt tình hình giao thông. Qua hệ thống camera, lực lượng chức năng có thể theo dõi diễn biến trên các tuyến đường, kịp thời nhận diện những khu vực có nguy cơ ùn tắc để chủ động phương án phân luồng, điều tiết.

Với sự chuẩn bị từ sớm và triển khai đồng bộ các phương án, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho CLMV 12 và ACMECS 11 thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp của các lực lượng Công an Thủ đô.

Từng vị trí bảo vệ, từng tuyến đường dẫn đoàn và từng phương án điều tiết giao thông đều được triển khai nhằm bảo đảm các hoạt động của hội nghị diễn ra an toàn, thông suốt. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội an toàn, văn minh, thân thiện, tạo ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo các nước và bạn bè quốc tế.