Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn Thủ đô (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Cụ thể, tiền ăn bán trú tối đa ở bậc mầm non có mức thu tối đa là 22.000 đồng/trẻ với bữa sáng và 35.000 đồng với bữa trưa, bữa phụ. Ở bậc tiểu học, THCS và THPT, mức thu tối đa với bữa sáng và bữa trưa lần lượt là 25.000 và 45.000 đồng.

Ngoài tiền ăn, dịch vụ chăm sóc bán trú được quy định mức thu tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức thu tối đa là 200.000 đồng/học sinh/năm đối với bậc mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với tiểu học, THCS, THPT.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức thu tối đa là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy theo từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Đối với dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/học sinh/km.

Dịch vụ nước uống học sinh tối đa là 16.000 đồng/học sinh/tháng, trong khi dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Các trường sẽ căn cứ mức trần quy định này để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần. Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/12.