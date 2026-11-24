UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 163 ngày 23/11 về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường công lập, không bao gồm trường công lập chất lượng cao.

Theo đó, tiền ăn bán trú tối đa ở bậc mầm non có mức thu tối đa là 22.000 đồng/trẻ với bữa sáng và 35.000 đồng với bữa trưa, bữa phụ. Ở bậc tiểu học, THCS và THPT, mức thu tối đa với bữa sáng và bữa trưa lần lượt là 25.000 và 45.000 đồng.

Ngoài tiền ăn, dịch vụ chăm sóc bán trú được quy định mức thu tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức thu tối đa là 200.000 đồng/học sinh/năm đối với bậc mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với tiểu học, THCS, THPT.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức thu tối đa là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Bên cạnh đó, dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy theo từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Suất cơm bán trú của học sinh Hà Nội. Ảnh: PHCC

Đối với dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/học sinh/km.

Dịch vụ nước uống học sinh tối đa là 16.000 đồng/học sinh/tháng, trong khi dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Các trường sẽ căn cứ mức trần quy định này để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần. Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/12.