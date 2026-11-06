Hà Nội chốt tháng 11 là hạn cuối xử lý các dự án chậm triển khai

Sáng 6/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 11/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm.

Theo ông Vũ Đại Thắng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có sự cải thiện qua từng quý. Thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công cơ bản hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Tuổi trẻ.

Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa thu hút được các dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như kỳ vọng. Nhiều dự án, công trình dù đã được tập trung chỉ đạo nhưng chưa triển khai đầy đủ, thậm chí chưa được đưa vào thực hiện. Đặc biệt, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội còn hạn chế so với khối lượng nhiệm vụ đặt ra.

Đối với đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý cần đánh giá thực chất kết quả giải ngân, bởi một tỷ lệ đáng kể vốn đã giải ngân là vốn tạm ứng, chưa chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường. Các địa phương, chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, nhất là tại những dự án đã cơ bản có mặt bằng nhưng thi công chậm.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai trong tháng 11/2026. Theo Chủ tịch UBND TP, thành phố đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm tiến độ, xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Một số dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và từng bước triển khai trở lại.

Tuy nhiên, tháng 11 là thời hạn cuối cùng để tập trung giải quyết các dự án thuộc diện phải xử lý trong đợt này. Các cơ quan chức năng phải hoàn tất trình tự, thủ tục xử lý đối với chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu.

Với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, thành phố sẽ ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định. Việc xử lý nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển, tạo điều kiện triển khai các dự án mới và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị. Theo ông Thắng, Trung ương kỳ vọng đến năm 2030, Hà Nội hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị. Đây được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có vai trò thay đổi hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai, không để tình trạng chần chừ, kéo dài. Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua cần chủ động chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga; các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và cơ chế thực hiện.

Trong hai tháng cuối năm, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ, kích cầu tiêu dùng, kiểm soát giá cả và bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.