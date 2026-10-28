Hà Nội 'chốt' phương án khắc phục hậu quả 12 công trình liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình

Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn, gồm 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án đó là: CT6 Kiến Hưng; công trình hỗn hợp Đại Thanh; công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa nhà hỗn hợp VP3, VP5, VP6; cùng bốn tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại các ô đất HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

Di dời, phá dỡ các hạng mục vi phạm, bảo đảm quyền lợi người dân

Về biện pháp di dời:

Đối với các công trình, hạng mục công trình phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này: Thực hiện di dời toàn bộ cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, công trình, hạng mục công trình.

Các đại biểu HĐND Thành phố dự kỳ họp

Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được tồn tại có điều kiện tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này:

Di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm tại khu vực khối đế của các công trình phù hợp với quy hoạch hoặc thực tế xây dựng, tầng kỹ thuật, diện tích sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng phù hợp với thực tiễn dự án theo Quyết định của UBND thành phố.

Các công trình nhà ở thấp tầng được phép tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với phá dỡ công trình, hạng mục công trình:

Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình trên địa bàn quản lý; đôn đốc, giám sát, kiểm tra Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, giải pháp phá dỡ; thẩm tra phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ; lập biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu phá dỡ công trình, hạng mục công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày quyết định buộc phá dỡ có hiệu lực, Chủ đầu tư phải hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn, bố trí kinh phí và công khai kế hoạch di dời, phá dỡ; chịu toàn bộ chi phí liên quan đến công tác phá dỡ công trình, hạng mục công trình.

Trường hợp Chủ đầu tư không tự giác chấp hành, UBND cấp xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ; toàn bộ chi phí cưỡng chế, phá dỡ do Chủ đầu tư chi trả.

Việc phá dỡ công trình, hạng mục công trình phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình, các công trình lân cận, vệ sinh môi trường; trường hợp việc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố quyết định.

Phát biểu thảo luận,các đại biểu đều nhận định đây là một nghị quyết đặc thù, chưa có tiền lệ và rất phức tạp. Bày tỏ sự đồng thuận rất cao với nghị quyết đặc thù về cơ chế, chính sách, biện pháp, tác vụ, hậu quả để giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai tại 12 dự án trên địa bàn Hà Nội, các đại biểu đã nêu một số đề xuất để việc tổ chức thực hiện được khả thi.

Đại biểu Võ Đăng Dũng phát biểu ý kiến

Theo đó, đại biểu Võ Đăng Dũng kiến nghị Thành phố cần hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể đối với một số quy định, cụ thể như: quy định giao cho Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định buộc phá dỡ, tổ chức cưỡng chế phá dỡ trong trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành. Theo đại biểu, với số lượng nhà ở phải di dời, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng, trong đó có 3.902 căn hộ cao tầng, phải phá dỡ, tác động không nhỏ đến việc sinh sống, lao động, học tập của hàng vạn người dân. Do đó nếu phương án di dời chưa tạo được sự đồng thuận của người dân, nguy cơ khiếu nại đông người là hiện hữu.

Do các dự án kéo dài, trải qua các thời kỳ nên việc xác định số lượng, các tiêu chí áp dụng nghĩa vụ tài chính rất phức tạp, vì vậy, đại biểu Trần Thọ Hiền nêu ý kiến thành phố cần có hướng dẫn, chỉ đạo rõ để tránh các tiền lệ nguy cơ thất thu ngân sách, cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân.

Nhấn mạnh đây là nội dung mang tính chất lần đầu tiên, chưa từng có tiền lệ, đại biểu Trần Hợp Dũng cho rằng, tiếp sau các dự án có tính chất vi phạm trật tự xây dựng này, ngoài việc ban hành kế hoạch thực hiện, UBND Thành phố cần có đánh giá tổng thể để đảm bảo quá trình thực hiện nghị quyết này và các nội dung vi phạm trật tự về sau mang tính chất là pháp luật phải đảm bảo công bằng và minh bạch, tất cả người dân đều được đảm bảo những quyền lợi chính đáng của mình.

Hà Nội sẽ xây dựng 12 phương án khắc phục hậu quả

Phát biểu làm rõ các ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết: Vì quyền lợi của nhân dân, vì sự ổn định, gắn với cải tạo chỉnh trang đô thị, trên cơ sở quy định của Luật Thủ đô, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết đặc thù này để xử lý các công trình vi phạm đã tồn tại trong thời gian dài.

Khu chung cư HH nhìn từ hồ Linh Đàm

UBND Thành phố sẽ chỉ đạo thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng có tính chất vi phạm toàn diện đối với cả tổng thể khu vực của Tập đoàn Mường Thanh. Theo nguyên tắc phân công, phân quyền, phân cấp hiện nay, nhiệm vụ được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã luôn có sự đồng hành của UBND Thành phố và các sở ngành để thực hiện và kiểm soát thông qua phương án khắc phục hậu quả. Theo đó, tất cả những nội dung sẽ được hướng dẫn cụ thể và đây là trách nhiệm của cấp xã ở mức độ cao, kể cả quản lý trước, trong và sau quá trình này.

Đối với việc áp dụng thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính, xử phạt các vi phạm sẽ vận dụng các quy định liên quan tới các luật xử lý vi phạm hành chính, cũng như các quy định, thông tư của chính phủ, của ngành và sẽ có phương án cụ thể. Việc đánh giá tổng thể để đảm bảo quá trình thực hiện nghị quyết này và các nội dung vi phạm trật tự về sau mang tính chất là pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, trong dự thảo nghị quyết đã dự kiến một điều khoản mở, tạo cơ sở pháp lý để xử lý những nội dung có tính chất tương tự và có nội dung mà tính chất cần phải tăng cường quản lý hoặc có những giải pháp để xử lý.