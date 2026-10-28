Hà Nội chốt phương án, dự kiến phá dỡ 3.900 căn hộ liên quan Tập đoàn Mường Thanh

Sáng 28/10, tại kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ bảy, với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, có cơ chế xử lý loạt dự án vi phạm của doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Trước đó, trình bày tờ trình của UBND TP Hà Nội tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm, số căn hộ phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943 căn, số căn hộ vi phạm là 18.184 căn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nêu rõ, nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, trình bày tờ trình. Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Đáng chú ý, theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, có 7 nguyên tắc áp dụng của nghị quyết đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; không làm thay đổi bản chất vi phạm; chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục; người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại.

Dự thảo nghị quyết quy định rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình và tiêu chí xác định, quy định gồm 2 nhóm.

Nhóm 1 (tồn tại có điều kiện): Đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 (buộc phá dỡ): Không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục phòng cháy chữa cháy và vi phạm chỉ giới.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, ông Tuấn cho hay dự thảo nghị quyết quy định trường hợp phải di dời, theo đó người dân được nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được thoả thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Khu vực chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Phúc Đức

Trường hợp không phải di dời, người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dự thảo nghị quyết quy định chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp giấy chứng nhận. Công tác di dời người dân ra khỏi khu vực buộc phá dỡ hoặc khối đế vi phạm; chủ đầu tư lập phương án phá dỡ an toàn trong 30 ngày, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Dự kiến 3.900 căn hộ phải phá dỡ

Phát biểu thảo luận về nghị quyết này, đại biểu Võ Đăng Dũng - Bí thư phường Khương Đình, bày tỏ thống nhất với việc ban hành nghị quyết để giải quyết các dự án có nhiều vi phạm, kéo dài qua nhiều năm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, đại biểu Võ Đăng Dũng cho rằng cần có những hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể của thành phố đối với một số những quy định. Theo đó, quy định giao cho Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định buộc phá dỡ, thu hồi số lượng bất hợp pháp, tổ chức cưỡng chế phá dỡ trong trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Theo ông, với số lượng nhà ở phải di dời, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng, trong đó dự kiến có hơn 3.900 căn hộ cao tầng phải phá dỡ, việc này tác động không nhỏ đến việc sinh sống, lao động, học tập của hàng vạn người dân. Ông đề nghị thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể đối với cấp xã để đảm bảo nghị quyết ban hành thực sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Về vấn đề này, ông Dương Đức Tuấn cho biết thành phố sẽ chỉ đạo để thiết lập các phương án khắc phục cụ thể với từng dự án. Theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền, một số nhiệm vụ được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, thành phố và các sở, ngành luôn đồng hành để thực hiện.