Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú

(PLVN) - Những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng liên tiếp được ghi nhận khiến dư luận day dứt: Vì sao một vấn nạn đã được cảnh báo, có quy định phòng ngừa và nhiều chương trình giáo dục vẫn tái diễn? Câu trả lời không thể dừng ở việc lên án người gây bạo lực, mà phải nhìn vào trách nhiệm và hành động thực chất của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục “biết luật, sống đẹp”.