Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú
Hà Nội quy định mức trần tiền ăn bán trú, chăm sóc và học bổ trợ ngoài giờ tại các trường công lập chất lượng cao.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, áp dụng từ năm học 2026-2027.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-chot-muc-tran-tien-an-bua-trua-ban-tru-1692610231115191.htm