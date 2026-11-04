Hà Nội 'chốt' mức trần đầu tư 120 triệu USD/km cho 5 tuyến đường sắt đô thị

Theo đó, 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài 253,5km, với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 5 tuyến metro trong năm 2030.

Trước đó, thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố các đại biểu quan tâm đến mức giá 120 triệu USD/km làm cơ sở tính toán chi phí đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội bày tỏ sự đồng tình với sự cần thiết ban hành nghị quyết, tạo cơ chế để Hà Nội đẩy nhanh phát triển hạ tầng đường sắt đô thị. Đây là những dự án chưa từng có tiền lệ thể hiện sự quyết tâm của Thủ đô cũng như bản lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội băn khoăn với mức giá trần 120 triệu USD/km metro. Nếu quy định cứng đơn giá 120 triệu USD/km và trong quá trình thi công dự án sau đó con số này có thể biến động thì cần phải có cơ chế điều chỉnh cho phù hợp. Bởi nếu tính tổng số tiền tăng lên cho cả 5 dự án là rất lớn.

Cùng vấn đề trên, đại biểu Trần Thanh Hà – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Thành phố Hà Nội cho rằng cần làm rõ phạm vi chi phí được tính trong mức giá 120 triệu USD/km, cũng như trách nhiệm của các bên nếu tổng chi phí phát sinh vượt dự toán.

Theo đại biểu, mức giá này hiện mới áp dụng đối với các đoạn tuyến đi ngầm, chưa bao gồm một số khoản như công trình lưỡng dụng, chi phí dự phòng, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, tư vấn và quản lý dự án...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu

Giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu nêu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, mức 120 triệu USD/km chưa bao gồm 5 nhóm chi phí: công trình lưỡng dụng và giá trị gia tăng; chi phí dự phòng cho công việc phát sinh ngoài phạm vi đầu tư; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật; chi phí tư vấn và quản lý dự án.

Về các khoản đã được tính trong mức giá này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết gồm chi phí xây dựng như cơ sở bảo dưỡng, bãi đỗ tàu, thiết bị xưởng, ga ngầm, máy đào hầm, khoan hầm, hầm đào hở và các công trình liên quan.

Chi phí thiết bị bao gồm hệ thống đường dây, tín hiệu, thông tin liên lạc, cấp điện, trung tâm điều hành khai thác, hệ thống thu soát vé tự động tại nhà ga, thiết bị bảo dưỡng và các hạng mục liên quan.

Đối với nguyên tắc kiểm soát giá, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, theo cơ chế được đề xuất, khi kiểm toán tổng mức đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị phê duyệt dự án, nếu giá trị thấp hơn 120 triệu USD/km thì áp dụng theo kết quả kiểm toán.

Tương tự, khi kiểm toán quyết toán công trình, nếu giá trị thực tế thấp hơn mức đã được kiểm toán trước đó nhưng vẫn không vượt trần 120 triệu USD/km thì sẽ thanh toán theo kết quả kiểm toán quyết toán.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh thành phố đang triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng chiều dài khoảng 253km.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là những dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, phương thức tổ chức thực hiện lại cần rất mới nên cần có những cơ chế phù hợp để giải quyết các vấn đề về quản lý hợp đồng, bố trí vốn, tạm ứng, thanh toán và tổ chức triển khai.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là những dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, phương thức tổ chức thực hiện lại cần rất mới nên cần có những cơ chế phù hợp để giải quyết các vấn đề về quản lý hợp đồng, bố trí vốn, tạm ứng, thanh toán và tổ chức triển khai.

Theo phương án đang được xây dựng, tổng nhu cầu vốn cho các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 là hơn 1 triệu tỷ đồng, riêng 5 tuyến đường sắt trên đã có tổng vốn khoảng 900.000 tỷ đồng.

Đối với các dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay, ông Vũ Đại Thắng cho hay thành phố đã xác định mức giá hợp đồng bình quân khống chế đối với các đoạn tuyến đi ngầm không vượt quá 120 triệu/km, chưa bao gồm một số các khoản chi phí ngoài phạm vi hợp đồng theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh đơn giá này thấp hơn rất nhiều bình quân của các dự án đầu tư đường sắt đô thị đã và đang triển khai ở Việt Nam. "Mức giá 120 triệu USD/km là tối đa, không có chuyện trượt giá, không có chuyện phát sinh” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Trong quá trình thực hiện, Thành phố sẽ tiếp tục rà soát và kiểm soát chi phí trên cơ sở thiết kế, tổng mức đầu tư, kiểm toán và các điều kiện hợp đồng để đảm bảo không vượt quá mức giá đã khống chế.