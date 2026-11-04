Hà Nội chốt mức trần đầu tư 120 triệu USD/km cho 5 tuyến đường sắt đô thị

Sáng 4/11, với đại đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Trước đó, các đại biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Một trong những nội dung được quan tâm là mức giá 120 triệu USD/km làm cơ sở tính toán chi phí đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

Đại biểu Trần Thanh Hà – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Thành phố Hà Nội bày tỏ đồng tình với sự cần thiết ban hành nghị quyết, tạo cơ chế để Hà Nội đẩy nhanh phát triển hạ tầng đường sắt đô thị. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần làm rõ phạm vi chi phí được tính trong mức giá 120 triệu USD/km, cũng như trách nhiệm của các bên nếu tổng chi phí phát sinh vượt dự toán.

Theo đại biểu, mức giá này hiện mới áp dụng đối với các đoạn tuyến đi ngầm, chưa bao gồm một số khoản như công trình lưỡng dụng, chi phí dự phòng, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, tư vấn và quản lý dự án.

Đại biểu Trần Thanh Hà đề nghị thành phố lập bảng tính chi tiết, xác định rõ khoản nào thuộc phạm vi hợp đồng, khoản nào do ngân sách thành phố chi trả. Đây là cơ sở để kiểm soát tổng mức đầu tư, tránh tình trạng giá trị hợp đồng ban đầu được xác định nhưng sau đó phát sinh nhiều khoản chi phí ngoài dự kiến.

Đại biểu Trần Thanh Hà – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Thành phố Hà Nội (Ảnh: Tuyến Thái).

Cùng vấn đề trên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Tp.Hà Nội băn khoăn với mức giá trần 120 triệu USD/km metro. Theo ông, nếu quá trình thi công dự án có thể "nhích" số tiền lên trên 120 triệu USD/km thì cần phải có cơ chế điều chỉnh cho phù hợp. Bởi nếu tính tổng số tiền tăng lên cho cả 5 dự án là rất lớn.

Giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu nêu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, mức 120 triệu USD/km chưa bao gồm 5 nhóm chi phí: công trình lưỡng dụng và giá trị gia tăng; chi phí dự phòng cho công việc phát sinh ngoài phạm vi đầu tư; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật; chi phí tư vấn và quản lý dự án.

Về các khoản đã được tính trong mức giá này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết gồm chi phí xây dựng như cơ sở bảo dưỡng, bãi đỗ tàu, thiết bị xưởng, ga ngầm, máy đào hầm, khoan hầm, hầm đào hở và các công trình liên quan.

Chi phí thiết bị bao gồm hệ thống đường dây, tín hiệu, thông tin liên lạc, cấp điện, trung tâm điều hành khai thác, hệ thống thu soát vé tự động tại nhà ga, thiết bị bảo dưỡng và các hạng mục liên quan.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (Ảnh: Tuyến Thái).

Đối với nguyên tắc kiểm soát giá, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, theo cơ chế được đề xuất, khi kiểm toán tổng mức đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị phê duyệt dự án, nếu giá trị thấp hơn 120 triệu USD/km thì áp dụng theo kết quả kiểm toán.

Tương tự, khi kiểm toán quyết toán công trình, nếu giá trị thực tế thấp hơn mức đã được kiểm toán trước đó nhưng vẫn không vượt trần 120 triệu USD/km thì sẽ thanh toán theo kết quả kiểm toán quyết toán.

Phát biểu trước HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mức giá trên là cơ sở quan trọng để đàm phán lựa chọn nhà thầu chiến lược, dự toán tổng mức đầu tư và kiểm soát giá trị hợp đồng và đặc biệt là trách nhiệm của nhà thầu.

"Như thành phố đã báo cáo, mức giá 120 triệu USD/km là tối đa, không có chuyện trượt giá, không có chuyện phát sinh", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nói và cho biết trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ tiếp tục rà soát và kiểm soát chi phí trên cơ sở thiết kế, tổng mức đầu tư, kiểm toán và các điều kiện hợp đồng để đảm bảo không vượt quá mức giá đã khống chế.

Bên cạnh kiểm soát tài chính, thành phố đặt yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa các tuyến, chuyển giao công nghệ thực chất, đào tạo đội ngũ kỹ sư và nhân lực trong nước để từng bước làm chủ công nghệ, hạn chế phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài.