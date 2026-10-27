Hà Nội chốt mức trần các khoản thu dịch vụ tại trường công lập chất lượng cao

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND, quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao. Quyết định áp dụng từ năm học 2026-2027 và có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Theo đó, các khoản thu dịch vụ được quy định mức tối đa, làm căn cứ để nhà trường xây dựng mức thu cụ thể phù hợp với chi phí thực tế. Các trường không được tự ý thu vượt trần hoặc tính thêm những khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hay đưa vào học phí chương trình bổ sung.

Tiền ăn trưa tối đa 50.000 đồng mỗi học sinh/ngày

Đối với dịch vụ ăn uống, mức thu tiền ăn sáng tối đa là 25.000 đồng/học sinh/ngày ở bậc mầm non, tiểu học và 30.000 đồng/học sinh/ngày ở bậc trung học.

Tiền ăn trưa được giới hạn ở mức 40.000 đồng/trẻ/ngày đối với bậc mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với bậc tiểu học, trung học.

Đáng chú ý, mức trần tiền ăn đã bao gồm phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định. Vì vậy, tổng chi phí bữa trưa, tính cả phần ngân sách hỗ trợ, không được vượt mức tối đa mà thành phố quy định.

Với các dịch vụ liên quan đến bán trú, mức thu chăm sóc bán trú tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Chi phí trang thiết bị phục vụ bán trú, bao gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, không vượt quá 200.000 đồng/học sinh/năm học.

Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, dịch vụ trông giữ, chăm sóc ngoài giờ được thu tối đa 12.000 đồng/giờ. Mỗi giờ được tính đủ 60 phút.

Dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa có mức trần 15.000 đồng/học sinh/tiết ở bậc tiểu học và trung học. Khoản thu này áp dụng với các nội dung nằm ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt và do nhà trường trực tiếp tổ chức. Thời lượng mỗi tiết được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Ngoài ra, dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô có mức thu tối đa 10.000 đồng/học sinh/km; tiền nước uống tối đa 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Các trường cũng không được thu từ học sinh những chi phí mà ngân sách nhà nước đã hỗ trợ hoặc đã tính trong học phí chương trình bổ sung. (Ảnh minh hoạ: MOET)

Không được thu trùng chi phí đã có ngân sách hỗ trợ

Một trong những nguyên tắc đáng chú ý của Quyết định 147/2026/QĐ-UBND là chống thu trùng. Theo đó, cơ sở giáo dục không được thu từ người học những nội dung chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hoặc đã được tính trong học phí chương trình bổ sung theo nghị quyết của HĐND thành phố.

Nếu một dịch vụ có phần chi phí trùng với nội dung đã được ngân sách hoặc học phí chương trình bổ sung chi trả, nhà trường phải loại trừ phần kinh phí này trước khi xác định mức thu. Quy định nhằm tránh tình trạng cùng một khoản chi nhưng phụ huynh phải đóng tiền hai lần.

Trên cơ sở mức trần được quy định, nhà trường có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức tối đa.

Các cơ sở giáo dục cũng phải xây dựng chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với việc quản lý nguồn thu, nhà trường phải sử dụng tiền đúng mục đích, công khai và minh bạch. Các khoản thu, chi cần được hạch toán riêng nhằm ghi nhận đầy đủ doanh thu, phân bổ chính xác chi phí cho từng hoạt động. Đồng thời, cơ sở giáo dục phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và báo cáo tài chính theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp tổng thu từ người học và các nguồn hợp pháp khác thấp hơn chi phí thực hiện dịch vụ, nhà trường phải tự bù đắp bằng nguồn kinh phí hợp pháp của mình; ngân sách nhà nước không cấp bù.

Với việc quy định cụ thể mức trần và cơ chế quản lý thu, chi, chính sách mới đặt ra yêu cầu các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội phải minh bạch hơn trong xác định chi phí dịch vụ, đồng thời bảo đảm quyền lợi của học sinh và phụ huynh trong quá trình sử dụng các dịch vụ giáo dục.