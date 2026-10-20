Hà Nội chốt mức thu tối đa loạt dịch vụ trường học

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, áp dụng từ năm học 2026-2027.

Theo quy định, dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa có mức trần 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy đối với cấp tiểu học và trung học. Mức này áp dụng cho các dịch vụ ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt, do cơ sở giáo dục trực tiếp thực hiện. Thời lượng một tiết dạy được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Đối với dịch vụ chăm sóc bán trú, mức trần được quy định thống nhất ở cả ba cấp học là 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Theo danh mục ban hành kèm quyết định, mức trần dịch vụ ăn uống bán trú được quy định theo từng cấp học. Cụ thể, tiền ăn sáng tối đa 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và tiểu học, 30.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp trung học.

Đối với bữa trưa, mức trần là 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học. Theo ghi chú trong bảng, mức trần tiền ăn trưa đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Bên cạnh đó, dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ dịch vụ bán trú, có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học ở cả ba cấp.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức trần là 12.000 đồng/học sinh/giờ ở cấp mầm non và tiểu học; một giờ được tính bằng 60 phút.

Dịch vụ đưa đón người học bằng ô tô có mức trần 10.000 đồng/học sinh/km ở cả ba cấp học. Trong khi đó, dịch vụ nước uống học sinh được quy định mức tối đa 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức trần các dịch vụ được quy định chi tiết như sau:

Trên cơ sở mức trần được quy định, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

Các trường có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND các phường, xã, để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra và giám sát.

Theo nội dung quy định được công bố, cơ sở giáo dục không được thu từ người học các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bảo đảm, hoặc đã được tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo quy định tại các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội. Trường hợp chi phí cung cấp dịch vụ có nội dung trùng lặp với các khoản đã được ngân sách nhà nước hoặc học phí chương trình bổ sung bảo đảm, nhà trường phải loại trừ phần chi phí này trước khi xác định mức thu.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm sử dụng nguồn thu đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch. Đơn vị được tự chủ quyết định các khoản chi phục vụ cung cấp dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao, bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ; đồng thời tổ chức công tác kế toán, thực hiện chế độ công khai theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổng thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác không đủ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục phải tự cân đối phần thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của mình, không sử dụng ngân sách nhà nước để cấp bù.