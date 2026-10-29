Hà Nội chốt mức hỗ trợ một lần cho trưởng thôn, bí thư chi bộ nghỉ việc sau sắp xếp

Ba nhóm đối tượng được xác định mức hỗ trợ

Ngày 28/10, tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ trong năm 2026. Nghị quyết áp dụng đối với những người nghỉ việc từ ngày 1/7/2026 theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính sách không áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc diện được giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ một lần được chia theo ba nhóm chính, căn cứ vào tình trạng tuổi nghỉ hưu và thời gian công tác.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Nhóm thứ nhất, người chưa đến tuổi nghỉ hưu và có dưới 5 năm công tác: được hỗ trợ một khoản bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; khoản hỗ trợ bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác; đồng thời được hỗ trợ thêm khoản tương đương 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Nhóm thứ hai, người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: được hỗ trợ một khoản bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, người nghỉ việc được nhận khoản hỗ trợ bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và khoản tương đương 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Nhóm thứ ba, người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và còn từ đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: được hỗ trợ một khoản bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng; khoản hỗ trợ bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và khoản tương đương 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, mức hỗ trợ một lần bằng 15 tháng mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Cách tính hỗ trợ với cán bộ, công chức cấp xã từng chuyển công tác

Nghị quyết cũng quy định riêng đối với cán bộ, công chức cấp xã được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Với nhóm này, mức hỗ trợ được xác định theo các công thức nêu trên, nhưng mức phụ cấp hằng tháng dùng để tính được thay bằng tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi chuyển sang làm việc tại thôn, tổ dân phố.

Thời gian công tác làm căn cứ tính hỗ trợ bao gồm tổng thời gian làm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các vị trí việc làm khác thuộc phạm vi nghị quyết quy định.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang được tính nếu người lao động chưa hưởng trợ cấp thôi việc, chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ tương ứng.

Mức phụ cấp làm căn cứ tính hỗ trợ là phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, được xác định theo quỹ phụ cấp do ngân sách Trung ương khoán theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nghỉ việc. Phần phụ cấp tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm không được tính vào căn cứ này.

Ba chức danh thuộc diện hỗ trợ

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi chính sách gồm ba chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Theo quy định được nêu trong nghị quyết, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá ba người.

Việc ban hành chính sách nhằm giải quyết chế độ đối với những người thôi giữ chức danh trong quá trình địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ ở cơ sở, đồng thời xác định căn cứ tính hỗ trợ và phân định với các trường hợp đã thuộc diện giải quyết chế độ theo chính sách của Trung ương.