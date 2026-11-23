UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 20.11.2026, phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỉ lệ 1/500 đối với trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng. Tuyến đường được xác định là trục giao thông chính đô thị, đồng thời là một thành phần quan trọng trong tổ chức không gian đô thị, cảnh quan và phát triển khu vực ven sông Hồng.

Hà Nội đang từng bước hoàn thiện các hợp phần của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, gắn phát triển hạ tầng với tổ chức không gian đô thị ven sông. Ảnh: Tuấn Đông

Đại lộ 6 làn, kết nối 8 cầu qua sông Hồng

Theo phương án được phê duyệt, tuyến dài khoảng 35,04km, điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Mê Linh, điểm cuối tại địa phận xã Bát Tràng. Tuyến đi qua 8 xã, phường gồm Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tuyến được thiết kế với 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và hệ thống đường gom. Đoạn đi sát đê Tả Hồng có mặt cắt điển hình 54m; những đoạn xa đê có mặt cắt tới 73,5m, gồm 6 làn xe chính và 4 làn trên hai đường gom.

Tại các khu vực đặc thù, mặt cắt được điều chỉnh để phù hợp điều kiện thực tế. Đoạn vượt sông Đuống rộng 56m; khu vực từ chân cầu Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên rộng 49,5m; đoạn qua khu vực cầu Long Biên, cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm rộng 55,5m. Riêng đoạn trùng đê Bát Tràng rộng 44,5m, tận dụng mặt đê và đường hiện trạng dưới chân đê làm đường gom nhằm giảm giải phóng mặt bằng.

Toàn tuyến dự kiến có 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Các nút giao với những tuyến đường ngang khác được tổ chức theo hình thức giao bằng.

Tạo trục kết nối không gian ven sông, phục vụ phát triển du lịch

Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài hơn 35km, quy mô 6 làn xe chính, kết nối với 8 cầu qua sông Hồng. Ảnh: Tuấn Đông

Trục Tả Hồng nằm trong tổng thể định hướng tổ chức không gian đô thị ven sông Hồng của Hà Nội. Việc hình thành tuyến giao thông xuyên suốt khu vực tả ngạn sẽ tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, các cây cầu và những không gian cảnh quan, văn hóa, làng nghề dọc tuyến.

Đặc biệt, tuyến đi qua Bát Tràng - khu vực có làng nghề gốm nổi tiếng - và kết nối với nhiều khu vực đang được định hướng phát triển đô thị, dịch vụ ven sông. Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, khu vực ít ngập được định hướng bố trí dịch vụ du lịch và các công trình thấp tầng có thể tháo lắp; các lớp không gian khác được tổ chức công viên, cây xanh, quảng trường và các khu chức năng hỗn hợp.

Vì vậy, khi được triển khai đồng bộ với hệ thống công viên, không gian cảnh quan và các dự án thành phần ven sông, trục đại lộ có thể trở thành tuyến kết nối giao thông cho các điểm tham quan, không gian văn hóa, làng nghề và dịch vụ du lịch ven sông Hồng.

Từ lấy ý kiến đến chốt phương án tuyến

Đại lộ Tả Hồng được kỳ vọng tăng khả năng kết nối các không gian cảnh quan, làng nghề và điểm đến du lịch ven sông. Ảnh: Tuấn Đông

Phương án tuyến đã được Hà Nội đưa ra lấy ý kiến cộng đồng trong tháng 9.2026, cùng với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỉ lệ 1/5.000. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào tác động của hướng tuyến và vị trí công trình đến khu vực dân cư, cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian hai bên sông.

Trước đó, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được khởi động với nhiều hợp phần gồm đại lộ hai bên sông, đường cảnh quan ven sông, các cụm công viên, hệ thống kè và tuyến metro. Riêng dự án thành phần phía tả ngạn trước đây được xác định tuyến đại lộ dài khoảng 35,78km, cùng đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km và hệ thống công viên cảnh quan.

Với quyết định mới, hướng tuyến Tả Hồng tỉ lệ 1/500 đã được xác định làm cơ sở để tiếp tục triển khai các bước đầu tư. Tuy nhiên, chỉ giới đường đỏ và phương án chi tiết tại một số nút giao vẫn sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư; việc triển khai cũng phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được Hà Nội định hướng tổ chức không gian đô thị, giao thông và cảnh quan dọc hai bờ sông Hồng, kết hợp phát triển hạ tầng với các không gian công cộng, công viên, văn hóa và du lịch.

Tổng thể dự án gồm đại lộ hai bên sông, tuyến đường cảnh quan ven sông, hệ thống công viên- cây xanh, kè và các công trình hạ tầng kết nối. Tuyến đại lộ phía tả ngạn (đại lộ cảnh quan Tả Hồng) dài hơn 35km, kết nối với nhiều cầu qua sông Hồng và các khu vực đô thị phía Bắc, Đông Bắc Hà Nội.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven sông, tăng khả năng tiếp cận các không gian cảnh quan, di sản, làng nghề, điểm vui chơi và dịch vụ du lịch, đồng thời tạo thêm động lực phát triển đô thị hai bên sông Hồng.