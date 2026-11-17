Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mường Thanh.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 96 của HĐND TP, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2028.

Hà Nội dự kiến trong quý 4/2028 sẽ xử lý xong vi phạm tại 12 dự án của Mường Thanh. Ảnh: Thạch Thảo

Trong quý 4 năm nay, Sở Xây dựng sẽ trình UBND TP danh mục công trình, hạng mục và giải pháp bổ sung hạ tầng sau khi đánh giá theo các tiêu chí của nghị quyết.

Cùng thời gian này, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định buộc phá dỡ và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền.

Kế hoạch của thành phố ấn định thời hạn di dời cho từng dự án, còn diện tích từng căn hộ, nhà ở phải di dời sẽ do chính quyền cấp xã xác định.

Bồi thường theo giá thị trường của từng dự án

Việc thực hiện cấp/thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho những hộ, nhà ở không thuộc/thuộc trường hợp phải di dời được triển khai từ quý 1/2027, hoàn thành trong quý 4/2028.

Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án. Sở Tài chính là cơ quan thường trực của hội đồng. Mức bồi thường được tính trên cơ sở đơn giá do hội đồng ban hành và diện tích từng căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp.

Trong quý 2/2027, chủ đầu tư lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của từng dự án để UBND cấp xã phê duyệt.

Sang quý 3, chủ đầu tư dự kiến ký thỏa thuận và chi trả bồi thường, hỗ trợ. Việc bàn giao căn hộ, tổ chức di dời và cưỡng chế di dời đối với trường hợp phải áp dụng biện pháp này được bố trí trong quý 4/2027.

Chủ đầu tư chịu chi phí khắc phục hậu quả và các khoản phát sinh từ vi phạm, gồm chi phí cưỡng chế, phá dỡ. Nếu chủ đầu tư chậm chi trả hoặc chậm tiến độ, kế hoạch quy định sử dụng ngay nguồn kinh phí bảo đảm.

Sở Tài chính được giao tham mưu việc sử dụng nguồn tiền này, xử lý các khoản đã nộp, tạm nộp và việc cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư.