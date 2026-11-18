Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2026. Việc báo cáo áp dụng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, có trụ sở hoặc địa điểm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Báo cáo lập theo Mẫu số 01/PLI, Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Số liệu tổng hợp đến thời điểm báo cáo.

Theo hướng dẫn, các đơn vị sử dụng lao động kê khai và gửi báo cáo tại Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội tại địa chỉ: congvieclam.hanoi.gov.vn

Tệp đính kèm phải là báo cáo có chữ ký số hợp lệ hoặc bản quét từ bản chính có đầy đủ chữ ký, đóng dấu nếu có, ở định dạng PDF.

Sau khi bấm “Lưu”, đơn vị cần kiểm tra trạng thái báo cáo trên hệ thống và chủ động lưu ảnh chụp màn hình xác nhận để đối chiếu khi cần. Nếu cần điều chỉnh số liệu trước hạn, đơn vị sử dụng chức năng “Sửa”; hệ thống sẽ ghi nhận bản nộp sau cùng.

Các đơn vị chưa có tài khoản được đề nghị đăng ký và nộp báo cáo sớm, tránh tình trạng nghẽn mạng vào những ngày sát hạn. Đơn vị đã nộp thành công trên Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội không phải gửi thêm bản giấy về Sở Nội vụ.

Trường hợp đã báo cáo qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đơn vị phối hợp cập nhật đồng bộ dữ liệu lên Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội để phục vụ việc tổng hợp chung.

Sau thời hạn trên, Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội sẽ tự động khóa chức năng tiếp nhận để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Danh sách đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo chậm là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật lao động khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoặc xác nhận tình hình chấp hành pháp luật lao động và xử lý vi phạm theo quy định.

Theo điểm c, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hành vi không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động trên Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội Bước 1: Truy cập Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội, tại địa chỉ: https://congvieclam.hanoi.gov.vn/ Bước 2: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản Doanh nghiệp. - Chọn doanh nghiệp. - Nếu có tài khoản -> Đăng nhập tài khoản. - Nếu chưa có tài khoản -> Đăng ký tài khoản -> Đăng nhập tài khoản. Bước 3: Truy cập chức năng Báo cáo lao động -> Báo cáo tình hình sử dụng lao động. Bước 4: Thêm mới thông tin người lao động; đính kèm file PDF bản ký, đóng dấu; lưu báo cáo.