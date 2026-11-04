Hà Nội chốt giá 5 tuyến metro, chi phí tối đa 120 triệu USD/km

Ngày 4/11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng 5 tuyến metro dài 253,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng.

Theo đó, 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, có tổng chiều dài 253,5km, với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 5 tuyến metro trong năm 2030.

Ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giải trình trước HĐND TP

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước đó, ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị vừa đặt ra yêu cầu về tiến độ xây dựng, vừa là bài toán lớn về huy động nguồn lực, quản lý nghĩa vụ tài chính và tổ chức vận hành sau đầu tư.

UBND Thành phố đề nghị HĐND xem xét giữ mức trần 120 triệu USD/km, giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện cơ sở tính toán, làm rõ phạm vi chi phí và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện theo hợp đồng; đảm kiểm soát chi phí đầu tư nhưng tuyệt đối không đánh đổi yêu cầu về chất lượng, an toàn và công nghệ của các tuyến đường sắt đô thị.

Vượt quá 120 triệu USD, nhà thầu phải chịu trách nhiệm

Liên quan đến ý kiến đại biểu về mức giá trần 120 triệu USD/km, ông Dũng khẳng định, nếu vượt quá con số trên thì nhà thầu phải chịu, "không có chuyện Thành phố phải bỏ thêm tiền".

Giải trình thêm về quy mô đầu tư, nguồn vốn, cơ chế kiểm soát chi phí và trách nhiệm của các đơn vị tham gia dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, Hà Nội đang triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, với tổng chiều dài khoảng 253 km, theo phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey), nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành trong năm 2030.

Sơ đồ 5 tuyến metro Hà Nội

Về huy động vốn, ông Thắng cho biết, UBND TP đã xây dựng phương án sử dụng ngân sách thành phố, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn vay ODA, phát hành trái phiếu và nguồn thu từ quỹ đất tại các khu vực phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện phương án bố trí vốn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện khai thác nguồn thu từ TOD phục vụ đầu tư đường sắt đô thị.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ kiểm soát chặt chẽ chi phí, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các dự án thực hiện theo hợp đồng chìa khóa trao tay, ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố xác định mức giá trị hợp đồng bình quân khống chế đối với các đoạn tuyến đi ngầm không vượt quá 120 triệu USD/km, chưa bao gồm một số khoản chi phí ngoài phạm vi hợp đồng theo quy định. Mức giá này được sử dụng làm cơ sở đàm phán với nhà thầu chiến lược, kiểm soát giá trị hợp đồng và trách nhiệm của tổng thầu trong quá trình thực hiện.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị nói trên. Với tổng chiều dài khoảng 253km, đây là dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).